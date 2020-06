Bundesweit brechen die Exportzahlen ein – auch Rheinland-Pfalz macht hier keine Ausnahme, zeigt sich nach Angaben der Industrie- und Handelskammer (IHK) für die Pfalz im Bundesvergleich aber etwas robuster als viele andere Bundesländer.

Im April wurden demnach Waren im Wert von rund 3,4 Milliarden Euro exportiert, das sind rund 25 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Bundesweit hat das Statistische Bundesamt für April ein Minus von rund 31 Prozent für die exportierende Wirtschaft errechnet. Nach einem schwachen ersten Quartal, in dem die Exporte in Rheinland-Pfalz schon um 7 Prozent zurückgegangen sind, verschärft sich dieser Trend also im April. Importiert wurden in Rheinland-Pfalz laut IHK Waren im Wert von rund 2,5 Milliarden Euro – ein Minus von 23 Prozent zum April 2019. Der Bundesdurchschnitt liegt hier bei 21,6 Prozent.