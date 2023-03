Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Corona-Zeiten gehört ein Impf- oder Genesen-Nachweis zur Grundausstattung auf den meisten Skipisten. Wer in Italien – etwa in Südtirol – Skifahren will, muss neuerdings aber auch nachweisen, dass er über eine Privat-Haftpflichtversicherung verfügt.

Darauf macht der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) in Berlin aufmerksam. Skifahrern, die gegen die seit Anfang Januar geltende Bestimmung verstoßen, droht demnach