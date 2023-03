Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Weniger Bauernhöfe, aber dafür mehr Großbetriebe: Die Konzentration in der deutschen Landwirtschaft hat in den vergangenen zehn Jahren weiter zugenommen. Zugleich stieg die Anzahl der Ökobetriebe weiter an; sie bewirtschaften inzwischen knapp 10 Prozent der gesamten landwirtschaftlichen Fläche.

Wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte, sank die Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe seit der vorherigen Zählung im Jahr 2010 um 12 Prozent auf insgesamt 263.500. Die