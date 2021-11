Mehr Frauen denn je haben in diesem Jahr den Sprung in die Vorstandsetage börsennotierter Unternehmen in Deutschland geschafft. Zum 1. September gab es 25 Vorstandsfrauen mehr als im Vorjahr, wie aus einer Untersuchung der Allbright-Stiftung hervorgeht. Es sei der bislang größte jährliche Zuwachs in den 160 Unternehmen der Dax-Familie. Auch wenn der Anteil der Top-Managerinnen zwar um 3,3 Prozentpunkte stieg, liegt er mit 13,4 Prozent aber immer noch deutlich unter dem der Männer. Zudem können nur fünf der 160 Börsenunternehmen in Deutschland ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis im Vorstand (Frauenanteil von mindestens 40 Prozent) vorweisen, eines davon ist die Hornbach Holding mit Sitz in Neustadt.