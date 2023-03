Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Noch sind es eineinhalb Wochen bis zum „Black Friday“ am 26. November, an dem sich Online-Kunden Super-Schnäppchen beim Einkauf erhoffen dürfen – aber längst werben Shops mit „Vor-Black-Friday“-Rabatten. Wer wirklich sparen will, sollte schon jetzt aktiv werden.

Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz rät Konsumenten, sich Zeit zu nehmen und die Preise auf dem Markt in Ruhe zu vergleichen. „Das Dümmste wäre, unvorbereitet in den Black Friday zu gehen. Sparen kann nur, wer weiß, wie die Preise für die Produkte üblicherweise sind“, sagt Rechtsreferentin Julia Gerhards. Sie warnt: „Die Shops suggerieren, der Black Friday sei der Tag der Entscheidung, aber in Wirklichkeit ist der Preisvorteil oft gar nicht so groß. Teils werden die Preise davor extra heraufgesetzt, um mit hohen Abschlägen werben zu können.“

Was sind gängige Tricks?

