Meinung RHEINPFALZ Plus Artikel Im Nahverkehr ist Kontinuität gefragt

In die Erneuerung der Zellertalbahn wurde schon einiges investiert. Für eine vollwertige Reaktivierung bleibt aber noch einiges
In die Erneuerung der Zellertalbahn wurde schon einiges investiert. Für eine vollwertige Reaktivierung bleibt aber noch einiges zu tun.

Beim Ausbau des Bahnverkehrs in der Pfalz gibt es einen breiten Konsens. Eine wichtige Rolle spielen dabei engagierte Landräte der CDU.

In Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz müssen die Grünen fast gleichzeitig nach den jüngsten Landtagswahlen die Zuständigkeit für den regionalen Bahnverkehr an die CDU abgeben. Die Umstände sind allerdings ganz unterschiedlich. Der grüne Verkehrsminister Winfried Hermann war für die CDU teilweise eine Hassfigur – ganz besonders für seine Nachfolgerin Nicole Razavi. Eine zentrale Rolle spielte dabei vor allem das polarisierende Projekt Stuttgart 21.

In Rheinland-Pfalz ist die Situation zum Glück ganz anders. Trotz Dissens bei anderen Themen (etwa dem Jagdgesetz) gab es in der Bahnpolitik eine konstruktive Zusammenarbeit der Grünen-Ministerin Katrin Eder vor allem mit Landräten der CDU wie Susanne Ganster und Dietmar Seefeldt. Ein besonders gutes Beispiel dafür ist die Wieslauterbahn im Dahner Felsenland. Dass Eder für ihren Nahverkehrsplan breite Zustimmung in den von CDU-Landräten geführten Nahverkehr-Zweckverbänden bekam, sollte ihren künftig zuständigen Nachfolger ermutigen, gute Projekte weiterzuführen. Dazu gehört der maßgeblich von CDU-Landrat Fritz Brechtel eingefädelte Einsatz von Akkuzügen in der Pfalz ebenso wie die Reaktivierung weiterer Bahnstrecken. Politischen Rückenwind hat dabei dank zweier interessierter CDU-Landräte besonders das Vorhaben Landau–Germersheim. In der Sache noch dringlicher ist allerdings die nordpfälzische Zellertalbahn, die technisch sehr viel weiter fortgeschritten ist, dringender als Ausweichstrecke gebraucht wird und zudem auch für den Güterverkehr große Bedeutung hat.

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