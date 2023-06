Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Kostenlose W-Lan-Hotspots sind für Internetnutzer attraktiv, um das eigene mobile Datenvolumen zu schonen. Viele denken dabei aber nicht an die Sicherheit. Gegen Datendiebe und fremde Lauscher helfen sogenannte VPN-Anwendungen.

Ob in Zügen, Bussen, Shopping-Centern, Cafés oder an immer mehr Plätzen in der Stadt: Mit wenigen Klicks kommen Fahrgäste und Besucher per öffentlichem W-Lan ins Internet. Das ist