Urlaubs-Tipp: Bei Krankheiten und Unfällen im Ausland drohen hohe Kosten. Eine Versicherungspolice ist unverzichtbar – gerade in Corona-Zeiten. Viele Angebote sind preis- und empfehlenswert. Ein Überblick.

Leichtsinn kann teuer werden. Wer ohne Auslandskrankenversicherung verreist, muss dafür womöglich bitter bezahlen. Denn schon ein Arztbesuch wegen einer Infektion oder eines verstauchten Fußes kann Kassenpatienten viel Geld kosten, weil gesetzliche Kassen jenseits der deutschen Grenzen nicht jede Behandlung erstatten. Das gilt besonders für Fernreisen, aber teils auch fürs europäische Ausland.

Finanziell überaus schmerzhaft kann ein Kranken-Rücktransport zum Beispiel aus Asien werden, wenn am Ende eine Rechnung von mehreren 10.000 Euro fällig wird. Solche Transporte übernehmen Krankenkassen in der Regel nicht. Mit Corona sind diese Risiken größer geworden. Die Stiftung Warentest hält daher eine Zusatzpolice mehr denn je für unverzichtbar. Die gute Nachricht: Eine sehr gute private Absicherung für die ganze Familie gibt es schon für unter 20 Euro pro Jahr – und die meisten Verträge sind rasch online buchbar.

Das Stiftungsmagazin „Finanztest“ hat in seiner Juni-Ausgabe weltweit geltende Jahresverträge von Auslandskrankenversicherungen für Familien (43 Tarife) und Einzelpersonen (52 Tarife) überprüft (im Internet auf www.test.de/reisekrankenversicherung). Das Fazit der Experten: Es lohnt sich zu vergleichen. Denn es gibt erhebliche Preis- und Qualitätsunterschiede. Und Achtung: Nicht alle Verträge decken eine Covid-19-Erkrankung ab.

Mit höherem Alter kostet Reiseversicherung auch mehr

Mehr als die Hälfte der Angebote bekam sehr gute Noten. Weitere 29 wurden mit gut bewertet. Nur drei Angebote schnitten mangelhaft ab. Testsieger bei Einzelverträgen ist die DKV, deren Reisemed Tarif RD 9,90 Euro pro Jahr kostet. Der Pandemiefall ist mitversichert, ebenso eine Reisedauer von bis zu 56 Tagen und auch Such- und Bergungskosten bis 10.000 Euro zum Beispiel bei Unfällen im Gebirge.

Wie bei vielen Anbietern zahlen Ältere ab 65 Jahren einen höheren Beitrag von 19,90 Euro und ab 70 werden 34,90 Euro fällig. Wer über 65 ist, sollte daher den Tarif AR der Debeka erwägen, bei dem der Grundbetrag von 8 Euro auch für Senioren unverändert bleibt. Selbst ein betagtes Ehepaar landet dann für zwei Verträgen bei nur 16 Euro im Jahr.

Der günstigste sehr gute Jahrestarif für jüngere Alleinreisende ist für 7,92 Euro zu haben und kommt von Axa (Single Travel). Ab 50 Jahre verteuert sich der Vertrag jedoch auf 20,52 Euro pro Jahr. Die teuersten Angebote kosten im Alter bis zu 124 Euro, das Vielfache der Einstiegsprämie in jüngeren Jahren. Für junge Familien gibt es das preiswerteste sehr gute Angebot für 18,60 Euro. Beim Tarif 502 vom Münchner Verein sind Kinder bis 24 Jahre mitversichert, eine Reisedauer bis maximal 70 Tage ist abgedeckt. Aber: Auch hier wird es im Alter teurer. Ab 65 Jahren kostet der Vertrag 39,60 Euro, ab 75 Jahren 59,40 Euro pro Jahr.

Warentest: An Kreditkarten gebundene Verträge bieten nicht genug Schutz

Testsieger bei Jahresverträgen für Familien ist Vigo. Der Tarif Grün Versichert ARN Familie ist für 46,80 Euro im Angebot. Ab 55 Jahren erhöht sich die Jahresprämie auf 93,60 Euro, ab 75 auf 133,20 Euro. Für kinderlose Paare gibt es Rabatt, ähnlich wie bei einigen wenigen weiteren Anbietern.

Auch einige Reiseveranstalter bieten einen kostenfreien Covid-19-Zusatzschutz an. Die Stiftung Warentest warnt, dass die Angebote aber an bestimmte Buchungs- und Reisezeiten gebunden sind und nicht bei anderen Erkrankungen greifen. Auch an Kreditkarten gebundene Verträge böten nicht genug Schutz. Daher sei bei Auslandsreisen eine klassische Auslandskrankenversicherung, die Covid-19 einschließt, besser geeignet. Laut deren Versicherungsbedingungen zahlen den Testern zufolge Cosmos Direkt und URV nicht bei Pandemien. Europ Assistance, Ergo Reiseversicherung und Allianz Travel schlössen den Schutz aus, wenn das Auswärtige Amt vor Abreise vor dem Urlaubsziel gewarnt hatte.

Zwar gaben Ergo und URV auf Nachfrage an, derzeit bei der Behandlung von Corona-Folgen zu zahlen. Doch die Verbraucherschützer raten Verbrauchern, sich das bestätigen zu lassen.