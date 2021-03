Ein Viertel der pfälzischen Unternehmen, die ihren Mitarbeitern Coronatests zur Verfügung stellen wollen, können sie aktuell nicht beschaffen. Das hat eine Blitzumfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) für die Pfalz ergeben. Die IHK will das ändern und bietet unter dem Umweltportal IHK ecoFinder nun eine neue Suchmöglichkeit für Unternehmen an. In die Datenbank könnten sich Händler und Hersteller von Coronatests kostenlos eintragen, so die IHK. Betriebe könnten unter IHK ecoFinder (Erweiterte Suche, unter Profil „Medizinische Schutzausrüstung“ auswählen) dann schnell Selbst- oder Schnelltests beschaffen. Am Freitag gab es allerdings noch keine Verkaufsangebote für Schnelltests. Eine IHK-Sprecherin äußerte sich jedoch zuversichtlich, dass sich das rasch ändern werde.