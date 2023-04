Nach erheblicher Verzögerung beginnt die IHK Pfalz nun mit Abriss und Neubau ihrer Zentrale in Ludwigshafen. Das erhebliche gewachsene Kostenrisiko wurde eingedämmt. Aber das Projekt wird teurer als bislang geplant und erst deutlich später fertig.

Die Vollversammlung der Kammer hat dem Vorhaben am Dienstag einstimmig zugestimmt. Demnach wurde mit der Bietergemeinschaft unter Führung des Schifferstadter Bauunternehmens Heberger ein Pauschalpreis vereinbart. Die Kosten für Abriss und Neubau belaufen sich demnach auf rund 45 Millionen Euro.

Die Vollversammlung hatte Ende Mai vergangenen Jahres beschlossen, die Auftragsvergabe zu verschieben. Zudem war eine Kostenobergrenze für Abriss und Neubau von 40 Millionen Euro festgelegt worden, die nun nicht mehr zu halten war. Wegen der Auswirkungen des Krieges in der Ukraine und der Folgen von Corona auf den Baumarkt hatte sich das Kostenrisiko erheblich vergrößert. Hinzu kam ein hoher Anteil an Preisgleitklauseln in den Angeboten. Die IHK hatte nicht wie gewünscht Festpreis-Angebote für Bau und Abriss bekommen. In den vergangenen Monaten seien die Planungen weiter optimiert worden.

Der Neubau soll im Sommer 2026 fertiggestellt sein. Damit verschiebt sich auch die ursprüngliche Zeitplanung, die dafür das vierte Quartal 2024 vorgesehen hatte. Da der Bauantrag für das Vorhaben bereits im Februar dieses Jahres eingereicht wurde, um keine Zeit zu verlieren, werden Abriss und Neubau nun sehr schnell beginnen. Schon im Juni werden die rund 130 Mitarbeiter der Kammer in ein Übergangsquartier in Ludwigshafen umziehen. Der Abriss der IHK-Zentrale am Ludwigsplatz soll im Juli beginnen und sich bis ins Frühjahr 2024 erstrecken. Dann wird neu gebaut. Die IHK-Immobilie verursachte nach Angaben der Kammer hohe Instandhaltungskosten und ist von einem großen Investitionsstau belastet. Das ebenfalls in Ludwigshafen angesiedelte Weiterbildungszentrum der IHK soll künftig in das neue Gebäude integriert werden.