Vorgeschrieben ist das nicht. Aber viele Betriebe in der Pfalz bieten ihren Mitarbeitern dennoch freiwillig ein Stück zusätzliche Sicherheit in der Corona-Pandemie.

Knapp die Hälfte der Betriebe in der Pfalz will ihren Mitarbeitern Corona-Tests anbieten oder tut es bereits. Das hat eine bundesweite IHK-Umfrage für den Bereich der Industrie- und Handelskammer (IHK) für die Pfalz ergeben. Allerdings beklagten fast genau so viele Unternehmen, dass ihnen wichtige Informationen zum Umgang mit den Tests fehlten oder passende Schulungsmöglichkeiten für ihre Durchführung. Ein Viertel der Unternehmen, die noch nicht testen, gab zudem an, dass es ihnen momentan nicht möglich sei, die notwendigen Tests zu beschaffen.

Corona-Tests seien neben Impfungen ein Mittel, um einen Weg zurück in die Normalität zu finden, betont die IHK Pfalz. Die Pfälzer Wirtschaft sei bereit, hierzu ihren Beitrag zu leisten. Die IHK-Organisation bietet Webinare zu Corona-Tests in Betrieben an, mit denen sie die Unternehmen bei der Anwendung solcher Tests unterstützen will. Interessierte können sich dazu auf der Homepage der IHK Pfalz anmelden (pfalz.ihk24.de). Außerdem stehen dort Infos zu den rechtlichen Rahmenbedingungen sowie ein Erklärvideo bereit.