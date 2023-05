Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Verwaltungsgebäude der Industrie- und Handelskammer (IHK) für die Pfalz in Ludwigshafen ist sanierungsbedürftig, und auch das dortige Zentrum für Weiterbildung ist in die Jahre gekommen. Ob saniert, neu gebaut oder eine neue Immobilie für die beiden bisherigen gemietet wird, soll die Vollversammlung der Kammer in ihrer nächsten Sitzung im Herbst entscheiden. In einem Stimmungsbild zeichnete sich am Dienstag eine Mehrheit in der Vollversammlung für einen Neubau ab.

Sanieren im Bestand, selbst neu bauen oder bauen lassen und mieten – das sind die drei Optionen, die derzeit von einer Arbeitsgruppe der IHK ausgelotet werden. Einen Zwischenstand