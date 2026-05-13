Informationen rund um Aus- und Weiterbildung sowie Tipps zum Finden, Halten und Qualifizieren von Fachkräften geben Experten der IHK. Sie touren ab Montag durch die Pfalz.

Die Industrie- und Handelskammer lädt auch in diesem Jahr zu der von der Kammer „Roadshow“ getauften Tour etwa in Sachen Ausbildung vor allem junge Menschen und Unternehmen ein, kostenlos und unverbindlich an den jeweiligen Infoständen vorbeizukommen. Dort warten, so die IHK, wertvolle Informationen rund um das heiße Thema Fachkräfte, deren Rekrutierung und deren Chancen. Die Veranstaltungen sind offen für alle.

Die Suche nach Fachkräften – ein heißes Thema

Fehlende Fachkräfte, das ist längst einer der größten Unsicherheitsfaktoren für die Entwicklung von Unternehmen. Ein Drittel aller Stellen bleibt derzeit unbesetzt – trotz der aktuellen Arbeitsmarktlage. Geeignetes Personal zu finden, ist für viele Firmen zentrales Thema. Wer früh reagiere, mildere die Folgen, betont die IHK. Die Kammer hat einen Geschäftsbereich Fachkräftesicherung und bietet Gratis-Beratungsangeboten – auch die Roadshow in der Pfalz.

Ab Montag in fünf Pfälzer Städten

Am Montag, 18. Mai, sind die Experten der IHK in Speyer in der Maximilianstraße an der Alten Münze (11 bis 16 Uhr), am Dienstag in Kaiserslautern am Stiftsplatz (10 bis 15 Uhr), am Mittwoch in Pirmasens in der Hauptstraße vor H&M (11 bis 16 Uhr).

Am Donnerstag ist das IHK-Team in Landau auf dem Markt-/Rathausplatz und zum Abschluss seiner Roadshow am Freitag in Neustadt in der Fußgängerzone am Kriegerdenkmal (an beiden Tagen jeweils von 11 bis 16 Uhr).