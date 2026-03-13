Die IG BCE sieht die Grundstoffchemie in akuter Gefahr. In der laufenden Chemie-Tarifrunde sind die Fronten offenbar verhärtet.

Es drohe der Verlust „kompletter Industriecluster“, zumindest aber eine „chaotische Deindustrialisierung“, malte der IG-BCE-Vorsitzende Michael Vassiliadis am Donnerstag ein düsteres Bild der Lage in der Grundstoffchemie. Vassiliadis betonte, die Produktion von Grundstoffen bilde „das Herz“ der meisten chemischen Verbundstandorte. Werde diese abgeschaltet, fehlten in der weiteren Wertschöpfungskette dringend benötigte Vorprodukte – was zahlreiche Unternehmen und Tausende Arbeitsplätze in Gefahr bringe. Als Beispiel nannte Vassiliadis das ostdeutsche Chemiedreieck, wo der US-Konzern Dow Ende 2027 den Steamcracker vom Netz nehmen wolle.

Als Gegenmaßnahme forderte Vassiliadis eine „konzertierte Konsolidierung der Grundstoffchemie“ in Europa, die die Politik moderieren müsse. Er forderte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) auf, sich dafür in Europa stark zu machen. Der IG-BCE-Chef räumte ein, dass nicht alle Jobs zu retten seien; es gelte jedoch, einen „unkontrollierten Flächenbrand“ zu verhindern. Die Krise in der Chemieindustrie führe dazu, dass inzwischen 50.000 Arbeitsplätze „im Feuer“ stünden.

20.000 Mitglieder weniger

Zugleich bekräftigte Vassiliadis seine Kritik an der aktuellen Ausgestaltung des europäischen Emissionshandels. Dieser beruhe auf „unrealistischen Idealannahmen“. Stattdessen gelte es, die kostenlose Zuteilung von CO2-Zertifikaten zumindest für einen befristeten Zeitraum zu verlängern. Die Menge der ausgegebenen Gratis-Zertifikate, mit denen insbesondere energieintensive Branchen wie Teile der Chemie, Zementfabriken oder Stahlwerke entlastet werden sollen, soll ab diesem Jahr sinken und 2034 ganz auslaufen. Inzwischen gibt es aber offensichtlich Überlegungen in der EU-Kommission, die kostenlose Vergabe zu verlängern.

Die Krise in der Chemie bekommt auch die drittgrößte DGB-Gewerkschaft zu spüren. Mit 547.000 Mitgliedern zählte die IG BCE Ende vergangenen Jahres 20.000 Mitglieder weniger als ein Jahr zuvor. Schaut man nur auf die Betriebsangehörigen, also auf die, die in Beschäftigung sind, betrug das Minus laut Vassiliadis 1,3 Prozent. Diesen Trend gelte es wieder zu drehen.

Vassiliadis sieht „Realitätsverweigerung“ bei Arbeitgebern

Neben dem Mitgliederschwund sorgt bei der IG-BCE-Spitze auch die laufende Tarifrunde für die 585.000 Beschäftigten der chemischen Industrie für Verdruss. Seitens der Arbeitgeber sei bisher nur „heiße Luft“ gekommen, übte Vassiliadis ungewohnt deutliche Kritik am Chemie-Arbeitgeberverband BAVC, dem er insbesondere beim Thema Entgelt „Realitätsverweigerung“ vorwarf. Statt sich zu bewegen, habe die Arbeitgeberseite in den bisherigen Verhandlungen lediglich ihre ursprüngliche Position „wiedergekäut“ – „Atempause und Null“. Aber: „Null ist nicht“, betonte Vassiliadis.

Für die Chemie ungewöhnlich, blieben die zwei bisherigen bundesweiten Verhandlungsrunden ohne Ergebnis. Mit Blick auf die übernächste Woche stattfindende dritte Runde forderte Vassiliadis die Gegenseite auf, sich sowohl in der Entgeltfrage als auch in Sachen Beschäftigungssicherung zu bewegen. „Die Arbeitgeber sollten nicht überreizen“, mahnte der IG-BCE-Chef.

Neben tariflichen Vereinbarungen zur Beschäftigungssicherung fordert die IG BCE einen Abschluss, mit dem die Kaufkraft der Beschäftigten gestärkt werde – sprich ein reales Lohnplus. Der BAVC sieht hingegen angesichts der anhaltenden schweren Krise, in der viele Chemieunternehmen stecken, keinen Spielraum für höhere Entgelte, fordert eine lohnpolitische „Atempause“.