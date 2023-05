Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Corona-Krise führt zum Abbau von Stellen im Flugverkehr. Dagegen sollte die Bahnbranche im Sinne des Klimaschutzes stärker wachsen.

Kaum eine Branche ist von der Corona-Krise so massiv getroffen worden wie der Luftverkehr. Dabei wird allgemein erwartet, dass es auch nach der Pandemie nicht mehr so viele Arbeitsplätze in der Branche