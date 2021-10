Rekordumsatz, so viele Fahrzeuge ausgeliefert wie nie und mehr Mitarbeiter denn je: Das geänderte Reiseverhalten vieler Deutscher in der Corona-Pandemie hat dem Wohnmobilhersteller Hymer Group ein Rekordjahr beschert.

Der Umsatz sei im Finanzjahr 2020/21 um 23 Prozent auf einen Rekordwert von 2,7 Milliarden Euro gestiegen, sagte der Vorstandsvorsitzende der Erwin Hymer Group (EHG), Martin Brandt, am Donnerstag in Bad Waldsee (Landkreis Ravensburg). 65.000 ausgelieferte Fahrzeuge zwischen 1. August 2020 und 31. Juli 2021 seien ebenfalls eine neue Bestmarke, im Vorjahreszeitraum waren es rund 10.000 weniger. Im Zuge der großen Nachfrage kletterte bei der Hymer Group auch die Anzahl der Mitarbeiter um 1534 auf einen Rekordwert von 8883 Beschäftigten.

Zum Gewinn macht das deutsche Unternehmen, das seit Februar 2019 zum US-Branchenriesen Thor Industries gehört, grundsätzlich keine Angaben.

Trend zum Kurztrip

Besonders groß war das Interesse bei Campervans: Die Anzahl der produzierten Fahrzeuge stieg um 60 Prozent auf rund 21.000. Vor allem bei jüngeren Menschen seien diese beliebt, sagte Brandt. „Die nutzen das auch für einen Wochenendtrip. Wir glauben, dass dieser Trend anhalten wird.“

Trotz voller Auftragsbücher könnten viele Mitarbeiter bald in Kurzarbeit gehen müssen. Denn die Corona-Pandemie hat auch Nachschubprobleme zur Folge. „Wir leben im Moment von der Hand in den Mund“, so Brandt. Vor allem bei Chassis-Lieferungen und Fahrgestellen gebe es Engpässe. Bis zum Jahresende seien daher immer wieder Produktionsstopps und Kurzarbeit möglich, sagte Brandt. Auch mit steigenden Preisen müsse man rechnen. Brandt: „Wir kriegen diese Preiserhöhungen über unsere Lieferanten und werden sie weitergeben müssen.“