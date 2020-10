Der Hygienepapierhersteller Essity führt in seinem Mannheimer Werk eine neue Technologie ein, mit der Hygieneprodukte aus Zellstoff hergestellt werden, der aus Stroh gewonnen wird. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Die neue Anlage, die sich über mehrere Gebäude auf einer Fläche von 8000 Quadratmetern erstreckt, soll laut Essity ab Mitte 2021 produzieren. 40 Millionen Euro werden investiert. Pro Jahr sollen dort 35.000 Tonnen des alternativen Zellstoffs hergestellt werden. Werkleiter Roger Schilling sagte, Essity sei das erste Unternehmen der Branche, das technologisch dazu in der Lage sei, einen Zellstoff aus alternativen Fasern herzustellen.