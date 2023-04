Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Pfälzer Bau- und Gartenmarktkonzern verzeichnet ein robustes Wachstum im ersten Halbjahr, auch wenn höhere Energie-, Transport- und Personalkosten am Gewinn nagen. Der Konzern will Preissteigerungen trotz hoher Inflation nicht eins zu eins an die Kunden weitergeben.

„Die Nachfrage ist nach wie vor sehr hoch, höher als in den Pandemiejahren“, sagte Konzernchef Albrecht Hornbach am Donnerstag zur Vorlage der Halbjahreszahlen. Die Geschäftsentwicklung