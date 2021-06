Die Pfälzer Bau- und Gartenmarkt-Gruppe Hornbach ist gut ins neue Geschäftsjahr 2021/22 gestartet. Im Auftaktquartal von März bis Ende Mai lagen die Umsätze im Konzern mit 1,67 Milliarden Euro 6,7 Prozent über dem bisherigen Rekord des Vorjahres.

Während sich die Bau- und Gartenmarkt-Umsätze in den 97 deutschen Häusern von 808,4 auf 814,9 Millionen Euro nur leicht erhöhten, stiegen die Erlöse in den anderen acht europäischen Ländern, in denen Hornbach vertreten ist, um 11,3 Prozent auf 760,9 Millionen Euro.

Prognose fürs Gesamtjahr präzisiert

Das um nicht-operative Ergebniseffekte bereinigte Betriebsergebnis (Ebit) habe mit 169,1 Millionen Euro leicht unter dem Höchststand des Vorjahresquartals (172,8 Millionen Euro) gelegen. Trotz aller Unsicherheiten rechnet der Vorstand fürs Gesamtjahr wegen der unvermindert hohen Kundennachfrage weiter mit einem leichten Umsatzwachstum. Präzisiert hat Hornbach die Erwartungen ans Betriebsergebnis. Das bereinigte Ebit werde zwischen 290 Millionen Euro und dem Vorjahreswert von 326 Millionen Euro liegen.

Starke Zuwächse im Online-Handel

Im größten operativen Teilkonzern , der Hornbach Baumarkt AG, stiegen die Umsätze (flächen- und währungskursbereinigt) um 4,3 Prozent auf 1,57 Milliarden Euro. Besonders stark gewachsen – um 71,2 Prozent auf 375 Millionen Euro – seien im ersten Quartal die Onlineumsätze sowie Click & Collect (Reservieren und Abholen). Damit habe der Online-Umsatz (auf Zwölf-Monats-Basis berechnet) die Marke von 1 Milliarde Euro überschritten und einen Anteil von 19,4 Prozent am Gesamtumsatz erreicht.

Während die Anzahl der Märkte mit 163 – davon 96 Bau- und Gartenmärkte sowie die Bodenbelags-Fachhandelsstandorte in Köln und Berlin – gleich geblieben ist, wuchs die Belegschaft. Ende Mai beschäftigte Hornbach konzernweit 24. 243 Mitarbeiter, 955 mehr als Ende Februar.