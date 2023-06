Ein vergleichsweise kühler und regnerischer Frühjahrsbeginn haben dem Baumarkt-Konzern Hornbach mit Sitz im südpfälzischen Bornheim einen verhaltenen Start ins Jahr beschert.

Besonders der Auftakt in die Garten- und Heimwerkersaison im März und April sei – zu einem Großteil wetterbedingt – schleppend verlaufen, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Im ersten Quartal des Hornbach-Geschäftsjahres 2023/24 (1. März bis 31. Mai) ist der Konzernumsatz des europaweit agierenden Unternehmens gegenüber dem Vorjahreszeitraum leicht um 2,2 Prozent auf 1,77 Milliarden Euro zurückgegangen.

Im Mai zog der Umsatz an und lag über dem Vorjahresniveau. Der Quartalsgewinn (bereinigtes Ebit März bis Mai) ging im Vergleich zum Vorjahresquartal deutlich um 26,2 Prozent auf 109,4 Millionen Euro zurück.

Hornbach führt das neben der schwächeren Umsatzentwicklung im März und April auf den anhaltenden Inflations- und Kostendruck zurück. Zum Beispiel auch steigende Löhne sowie einmalige Inflationsausgleichszahlungen des Konzerns an seine Mitarbeiter haben den Gewinn nach Hornbach-Angaben geschmälert.

Ausblick: Hornbach-Gewinn geht im Gesamtjahr zurück

Für das laufende Geschäftsjahr 2023/24 erwartet Hornbach weiter einen Umsatz auf Vorjahresniveau, das waren 6,26 Milliarden Euro. Der Konzern geht von einem 5 bis 15 Prozent unter dem des vorigen Geschäftsjahres 2022/23 liegenden Gewinn aus. Im gesamten Geschäftsjahr 2022/23 lag das bereinigte Ebit bei 290,1 Millionen Euro. Damit bestätigte Hornbach am Freitag den Mitte Mai veröffentlichten Ausblick.

„Das ungewöhnlich kalte und regnerische Frühlingswetter in ganz Kontinentaleuropa hat unsere saisonalen Verkäufe in diesem ersten Quartal beeinträchtigt, insbesondere im Hinblick auf die Garten- und Outdoor-Produkte“, sagt Erich Harsch, Vorstandsvorsitzender der Hornbach-Baumarkt AG. „Mit dem besseren Wetter im Mai und Juni haben sich auch die Umsätze und das Ergebnis positiv entwickelt.“

Marktanteile vergrößert

Was den Ausblick auf das Geschäftsjahr angeht, sieht Harsch Unsicherheiten „insbesondere im Hinblick auf die Prioritäten bei den Konsumausgaben im Sommer“.

Hornbach betreibt 171 großflächige Bau- und Gartenmärkte sowie Online-Shops in neun europäischen Ländern. Trotz Umsatz- und Ergebnisrückgangs habe man seine Marktanteile steigern können, ließ Hornbach wissen.

2605 Beschäftigte in der Pfalz

Hornbach beschäftigte zum 31. Mai europaweit 25.535 Mitarbeiter, das sind etwas mehr als Ende Februar (25.118).

In der Zentrale im südpfälzischen Bornheim arbeiteten nach Hornbach-Angaben zuletzt 1910 Beschäftigte, in der Pfalz 2605 und in Rheinland-Pfalz 2988.