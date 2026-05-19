Der Pfälzer Baumarkt-Konzern Hornbach hat sein Geschäftsjahr 2025/26 (1. März 2025 bis 28. Februar 2026) mit einem etwas niedrigeren Gewinn als im Vorjahr abgeschlossen.

Gegen Ende seiner letzten Jahrespressekonferenz in vorderster Reihe richtete Albrecht Hornbach ausdrücklich Worte des Dankes an „alle 25.514 Kollegen“ im Baumarkt-Konzern Hornbach in ganz Europa. Rein äußerlich ließ der 71-Jährige bei dem Auftritt am Dienstag in einem Konferenzraum der DZ Bank in Frankfurt ansonsten keine besonderen Emotionen erkennen.

Hornbach, Ururenkel des Firmengründers Michael Hornbach, zieht sich Ende Oktober als Vorstandsvorsitzender der Hornbach Management AG zurück. Er bleibe aber weiter im Aufsichtsrat der Hornbach Baumarkt AG und zeichne zudem nach wie vor verantwortlich „für die Familientreuhand als alleiniger Aktionärin der Management AG“.

Stabile Dividende

Erich Harsch übernimmt am 1. November zusätzlich zu seiner Funktion als Vorstandsvorsitzender der Baumarkt AG Albrecht Hornbachs Rolle als Vorstandsvorsitzender der Management AG.

Sein Geschäftsjahr 2025/26 (1. März 2025 bis 28. Februar 2026) indes hat der Baumarkt-Konzern mit einem etwas niedrigeren Gewinn als im Vorjahr abgeschlossen. Bei einem um 3,8 Prozent auf 6,43 Milliarden Euro gestiegenen Umsatz lag der Betriebsgewinn (bereinigtes Ebit, Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern) bei 264,7 Millionen Euro. Das waren 1,8 Prozent weniger als im vorigen Geschäftsjahr.

Hornbach erachtet das angesichts eines weiter schwierigen wirtschaftlichen Umfelds mit gestiegenen Kosten und tendenzieller Konsumzurückhaltung als erfolgreich.

Man investiere weiter kräftig unter anderem in neue Bau- und Gartenmärkte sowie in das Angebot auch in den bestehenden Märkten, sagte Harsch mit Blick auf den leichten Ergebnisrückgang. Im Vergleich zur deutschen Baumarktbranche, die insgesamt einen Umsatzrückgang verzeichnete, sieht Harsch den Konzern gut aufgestellt. Nicht nur im Ausland, sondern auch in Deutschland verbuchte Hornbach ein Umsatzplus.

Die Dividende soll stabil bleiben. Hornbach will der Hauptversammlung, die am 10. Juli stattfindet, wie in den Vorjahren eine Ausschüttung von 2,40 Euro je Aktie vorschlagen.

Fürs laufende Jahr ist Hornbach zuversichtlich

Im laufenden Geschäftsjahr 2026/27 erwartet der SDax-Konzern mit Sitz im südpfälzischen Bornheim einen Nettoumsatz auf oder leicht über dem Niveau des Geschäftsjahres 2025/26 sowie einen Betriebsgewinn in etwa auf dem Niveau von 2025/26.

Die Prognose reflektiere einerseits das geplante Wachstum durch neue Märkte und auf bestehender Fläche sowie andererseits anhaltende geopolitische Unsicherheiten. „Wir blicken zuversichtlich auf das laufende Geschäftsjahr 2026/27, auch wenn das Marktumfeld anspruchsvoll bleibt“, sagte Albrecht Hornbach. In die Frühjahrssaison sei man aus seiner Sicht erfreulich gestartet, sagte der Konzernchef. Es sei aber damit zu rechnen, dass aktuelle geopolitische Entwicklungen wie der Iran-Krieg „negative Auswirkungen auf die Kostenentwicklung und die Nachfrage im Handel haben werden“.

Rund 2700 Hornbach-Mitarbeiter in der Pfalz

Dennoch will Hornbach in den kommenden Jahren an seiner Wachstumsstrategie festhalten und die organische Expansion in bestehenden Märkten und im neuen Geschäftsgebiet Serbien kontinuierlich vorantreiben. Die Investitionen werden, so der Hornbach-Konzern, im Geschäftsjahr 2026/27 voraussichtlich steigen.

Die Anzahl der Mitarbeiter der Hornbach-Gruppe bleibt in Deutschland stabil. Zum Stichtag 28. Februar 2026 hatte der Konzern 12.347 Mitarbeiter in Deutschland und damit ähnlich viele wie im vergangenen Jahr (12.439 Mitarbeiter). In der Pfalz arbeiten 2689 Menschen für das Unternehmen, 1990 davon in der Zentrale in Bornheim.

Die größte Gesellschaft des Konzerns, die Hornbach Baumarkt AG, betreibt 177 großflächige Bau- und Gartenmärkte samt Online-Shops in neun europäischen Ländern. Serbien ist das zehnte Land, in dem Hornbach mit Filialen präsent sein wird.

In Deutschland ist Hornbach bei den Baumärkten die Nummer drei hinter Obi und Bauhaus.

Der deutsche Markt ist hart umkämpft, sagte Harsch. Aktuell besonders gefragt sind dem Unternehmen zufolge Grills in allen Ausprägungen und Outdoor-Zubehör sowie per Smartphone steuerbare Rasenmähroboter. Hierzulande erzielte die Baumarkt AG zuletzt 46,8 Prozent ihres Umsatzes, im Ausland 53,2 Prozent. Auch wegen niedrigerer Gesamtkosten trägt das Ausland indes deutlich mehr zum Betriebsgewinn des Konzerns bei als Deutschland.

Serbien ein Markt der Zukunft

Der europäische Markt, auf dem Hornbach aktiv ist, sei attraktiv und biete „insbesondere in Osteuropa hohes Nachfragepotenzial“, sagte Albrecht Hornbach, „aber nicht nur in Osteuropa“. Die jüngste Neueröffnung eines Bau- und Gartenmarktes hat Hornbach im April in der Slowakei gefeiert – in Trnava.

In Serbien soll es in den kommenden Monaten offizielle erste Spatenstiche für die ersten zwei Hornbach-Märkte in dem südosteuropäischen Land geben, weitere sollen folgen.

„Unsere Resilienz wird durch unsere breite europäische Ausrichtung gestärkt“, sagte denn auch Joanna Kowalska. Sie ist seit August 2025 Finanzvorständin des Konzerns als Nachfolgerin von Karin Dohm, die Hornbach den Rücken gekehrt hatte.

Dass Hornbach effizienter geworden ist und nicht nur durch neue Filialen wächst, sondern mit 2903 Euro mehr Umsatz pro Quadratmeter Ladenfläche erzielt als die Konkurrenten Obi und Bauhaus, darauf sind Kowalska und Kollegen besonders stolz. Das betonte die Hornbach-Finanzchefin am Dienstag in Frankfurt: Während es für Albrecht Hornbach die letzte Jahrespressekonferenz als Hornbach-Vorstand war, war es für Kowalska die erste bei Hornbach.