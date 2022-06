Albrecht Hornbach bleibt an der Spitze der Industrie- und Handelskammer (IHK) für die Pfalz.

In ihrer konstituierenden Sitzung wählte die Vollversammlung der IHK für die Pfalz Hornbach am Donnerstag wieder einstimmig zum IHK-Präsidenten, wie die Kammer mitteilte. Dem achtköpfigen Präsidium gehören die Vizepräsidentinnen Jutta Metzler, Geschäftsführerin der G & M Systemtechnik GmbH, Kaiserslautern, und Martina Nighswonger, Geschäftsführende Gesellschafterin der Gechem GmbH & Co. KG, Kleinkarlbach, an. Als Vizepräsidenten fungieren Marco Feig, Geschäftsführender Gesellschafter der Feig GmbH, Altdorf, Kai Landes, Vorsitzender des Vorstandes der Sparkasse Kaiserslautern, Uwe Liebelt, Werksleiter BASF Ludwigshafen, Erik Kunz, Geschäftsführung der Hotel-Restaurant Kunz GmbH & Co. KG, Pirmasens, sowie Thorsten Broich, Geschäftsführender Gesellschafter der ACS Deutschland GmbH, Speyer, an.

Dreyer für Schulterschluss von Wirtschaft und Politik

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer sagte bei der Vollversammlung, in der aktuellen Situation stünden Wirtschaft und Industrie vor großen Herausforderungen. Für viele Produktionsabläufe habe eine unsichere Energieversorgung enorme Auswirkungen. „Wir müssen deshalb alles daransetzen, schon jetzt Vorsorge zu leisten“, erklärte die Ministerpräsidentin. Der enge Schulterschluss zwischen Wirtschaft und Politik sei nun Grundvoraussetzung, um in den nächsten Wochen die Weichen entsprechend zu stellen, betonte Dreyer.