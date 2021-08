Die Corona-Krise hat ungezählt viele Beschäftigte aus den Büros ins Homeoffice katapultiert. Bisher eher die Ausnahme, spricht inzwischen vieles dafür, dass mobiles Arbeiten zum Normalfall wird. Nutzen könnte das allen Beteiligten.

Arbeiten im Homeoffice, das war bis zum Lockdown im März bestenfalls etwas für Beschäftigte, die sich zu Hause um ihre Kinder oder um pflegebedürftige Angehörige kümmern mussten. Und die waren auch nicht jeden Arbeitstag daheim, sondern ein-, zweimal in der Woche. Der Arbeitgeber hat das akzeptiert, freiwillig oder notgedrungen, weil die Möglichkeit tarifvertraglich geregelt oder eine entsprechende Betriebsvereinbarung ausgehandelt war. Überhaupt gilt Deutschland nach wie vor nicht gerade als Vorreiter der Digitalisierung und der Nutzung der Möglichkeiten, die diese auch für den Arbeitsalltag im Büro und eben an anderen Orten bietet. Im „Digital Readiness Index“, der die Fortschritte eines Landes bei der digitalen Transformation mit denen anderer Länder weltweit vergleicht, landete Deutschland jüngst gerade mal auf Rang 14.

Kein Wunder also, dass auch bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) für die Pfalz in den Vorjahren kaum Anfragen von Unternehmen aus der Region zu Anliegen kamen, die das Arbeiten im Homeoffice betroffen hätten. „Das war etwa eine Anfrage pro Monat“, sagt Marius Melzer, der bei der IHK Pfalz für das Thema Arbeitssicherheit zuständig ist. Und der Verband betreut immerhin rund 75.000 Unternehmen von klein bis groß, von Altrip bis Zweibrücken. Aber dann kam das Virus. „Da haben wir im gleichen Zeitraum etwa zehn Anfragen zu dem Thema bekommen“, so Melzer. Deren Inhalte zeigen jedoch vor allem, dass sehr viele Unternehmen sich mit der Möglichkeit des mobilen Arbeitens bis zur Corona-Krise noch so gut wie nie wirklich auseinandergesetzt hatten. „Meistens geht es um Fragen zur rechtlichen Regelung oder auch um das Thema IT-Sicherheit“, erzählt der IHK-Mann.

40.000 BASF-Mitarbeiter im Homeoffice

Dass das schnell anders aussehen und – trotz aller Improvisation – auch ganz gut klappen kann mit der Arbeit im Homeoffice, hat die neue Wirklichkeit gezeigt – auch in der Pfalz. Beim größten Arbeitgeber in der Region, der BASF in Ludwigshafen, ist das so professionell über die Bühne gegangen, wie man es von einem Großkonzern erwarten darf. In seiner Rede bei der jüngsten Hauptversammlung des Unternehmens war dem BASF-Vorstandsvorsitzenden Martin Brudermüller das Thema deshalb auch nur eine knappe Erwähnung wert. Fast 40.000 seiner Mitarbeiter weltweit habe BASF nach Hause geschickt, um ihre Arbeit dort zu verrichten, sagte Brudermüller. Und das laufe „weitgehend ohne Störungen“, weil die IT-Experten des Unternehmens einen großartigen Job machten.

Peter Schubert hingegen zeigt sich „erstaunt, dass wir aus dem Homeoffice heraus ohne Bruch weiterarbeiten konnten“. Schubert ist einer der Geschäftsführer der Softwarekontor GmbH, ebenfalls mit Sitz in Ludwigshafen. Dass er das so offen zugibt, liegt nicht nur daran, dass seine Firma anders als die BASF nicht börsennotiert ist, und die Aktie deshalb nicht gleich nach unten ausschlägt, nur, weil er mal ein offenes Wort spricht. Schubert kann das auch sagen, weil er sich mit der Materie auskennt. „Wir sind ein IT-Dienstleister für Unternehmen, die Prozesse automatisieren wollen“, erklärt er. Anders formuliert sind die Experten von Softwarekontor dafür da, die Digitalisierung in Betrieben voranzubringen.

IT-Experten sind erstmal nicht gefragt

Aber warum ist Schubert dann erstaunt, dass das Arbeiten im Homeoffice auch in seiner Firma gut funktioniert? „Weil jede neue Software, die wir entwickeln, Forschungsarbeit ist.“ Das sei nun mal Teamarbeit von Spezialisten, weshalb man bei Softwarekontor bislang immer großen Wert auf die Präsenz der 45 Mitarbeiter im Büro gelegt habe. Außerdem spiele der Datenschutz eine große Rolle, „und wir wissen um die Gefahren, die mit der Nutzung digitaler Technik verbunden sind“, betont er.

Und noch etwas hat Peter Schubert in den zurückliegenden Wochen erstaunt, auch da ist er wieder ganz offen: Die Corona-Krise und der Rückzug der Beschäftigten so vieler Unternehmen in die eigenen vier Wände habe seiner Firma keineswegs mehr Anfragen oder gar mehr Aufträge beschert. Schubert mutmaßt, dass dies nicht zuletzt in der gegenwärtigen wirtschaftlichen Unsicherheit begründet liegt, die sich auch auf die Bereitschaft zu Investitionen auswirke. „Kurz gesagt: Es wird gespart“, formuliert der Geschäftsführer von Softwarekontor. Dass die Betriebe erst mal lieber bei der IHK anfragen, könnte ein Indiz dafür sein.

Dank Erfahrung schnell reagieren gekonnt

Dennoch ist nicht nur bei Unternehmen mit IT-Spezialisten und Konzernen mit eigenen IT-Tochterfirmen wie der BASF das Arbeiten in Zeiten von Corona nicht zum Erliegen gekommen. Bei der Karl Otto Braun GmbH (KOB) in Wolfstein im Landkreis Kusel etwa, nach eigenen Angaben Weltmarktführer für spezielle medizinische Produkte, hat laut Unternehmenssprecherin Françoise Fuchs jeder der 200 Bürobeschäftigten derzeit prinzipiell die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten. Prinzipiell heißt, dass KOB auf Rotation setzt, also ein Teil der Mitarbeiter von zu Hause aus arbeitet, der andere in der Firma sein muss. „Uns ist wichtig, dass die soziale Anbindung weiterhin da ist“, erklärt Fuchs.

Das klingt im ersten Moment ein wenig so, als gehöre KOB zu jenen Unternehmen, bei denen Homeoffice bisher eher ein Fremdwort war, und in denen man die Möglichkeiten von Telefon- und Videokonferenzen nicht kennt oder diesen nicht traut. Aber das Gegenteil ist der Fall. Das Angebot, von zu Hause aus zu arbeiten, habe es bei KOB schon lange vor der Corona-Krise gegeben, sowohl temporär als auch dauerhaft, versichert Françoise Fuchs. Und schon da hat das Unternehmen die Möglichkeiten der virtuellen Kommunikation, etwa via Skype oder Microsoft Teams, genutzt. „Deshalb hatten wir mit diesem ganzen Thema schon Erfahrung und hatten auch die Voraussetzungen, um schnell reagieren zu können.“

„Nicht zur alten Ordnung zurückkehren“

Stefan Dietz ist Geschäftsführer von Entra mit Sitz in Winnweiler im Donnersbergkreis. Das 2002 gegründete Unternehmen berät Firmen, Verwaltungen und soziale Einrichtungen in vielerlei Hinsicht. Eines der Themen ist die „Zukunft der Arbeit“, dazu gehört auch das mobile Arbeiten. Anders als bei Softwarekontor ist die Arbeit außerhalb des Büros bei Entra selbst seit Jahren die Regel. Deshalb habe man in der Corona-Krise auch „fast nichts verändern müssen“, sagt Dietz. Der „Arbeitswelt-Gestalter“, wie er sich selbst auch nennt, ist selbst ein großer Befürworter des mobilen Arbeitens. Auf seiner Homepage www.stefandietz.com gibt er derzeit sogar Tipps, wie Unternehmen und deren Beschäftigte in der aktuellen Situation produktiv bleiben.

Unternehmen, ermutigt Dietz, sollten jetzt gar nicht erst überlegen, wie sie zur alten Ordnung zurückkehren können, sondern die Chance nutzen und „sich so aufstellen, dass die Mitarbeiter generell mobil arbeiten dürfen und können“. Das helfe nicht zuletzt bei der Rekrutierung von Fachkräften, ist sich Dietz sicher. Schließlich könne ein Pfälzer Unternehmen dann jemanden einstellen, der etwa in Hamburg lebt und dort bleiben wolle. Oder andersherum ein Hamburger Unternehmen einen Pfälzer locken, der partout nicht an die Elbe umziehen möchte.

Mischung aus Büros, Homeoffice und Coworking

Entsprechend denkt Dietz die neue Arbeitswelt auch schon weiter. Während in den vergangenen Jahren in Deutschlands Großstädten Bürogebäude allerorten aus dem Boden gestampft wurden und die Leerstandsquote nach Angaben der sogenannten Immobilienweisen seit 2010 im Schnitt von 10 Prozent auf 3,5 Prozent gesunken ist, ist das Büro für Dietz „nicht mehr der Arbeitsort“. Seiner Meinung nach wird es in nicht allzu ferner Zukunft eine gute Mischung aus Büro, Homeoffice und dem sogenannten Coworking geben – Letzteres auch an quasi öffentlichen Orten wie beispielsweise Cafés oder Bahnhöfen.

Dietz ist auch deshalb optimistisch, dass die neue Arbeitswelt Wirklichkeit werden wird, weil er bei seiner Beratertätigkeit festgestellt haben will, dass sich bei den Unternehmen dahingehend viel tut. „Da haben viele kapiert, dass im mobilen Arbeiten viel Potenzial steckt.“ Ganz anders sehe das noch bei kommunalen Verwaltungen aus. Dort fehle es in der Regel an der nötigen Technik und auch am Bewusstsein der Chefs, bedauert Dietz. Weshalb er auch nicht viel davon hält, das Recht auf Homeoffice per Gesetz zu definieren. „Das sollte vielmehr selbstverständlich sein und der Staat sollte da, besonders auch in den Schulen, mit gutem Beispiel vorangehen.“

Mobiles Arbeiten als „unglaubliches Lernfeld“

Dass die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Arbeitswelt nachhaltig sein werden, glaubt auch Jutta Rump. Die Professorin am Institut für Beschäftigung und Employability (IBE) in Ludwigshafen beschäftigt sich seit beinahe 20 Jahren mit der Zukunft der Arbeitswelt. Ihrer Meinung nach werden Bürobeschäftigte künftig sowohl in gemeinschaftlich genutzten Arbeitsräumen arbeiten als auch mobil. Dass Letzteres nach Meinung Rumps eine deutlich größere Rolle spielen wird, begründet sie zunächst einmal mit dem wirtschaftlichen Abschwung, den die Krise mit sich bringt. „Wenn man da über virtuelle Plattformen miteinander kommunizieren und dafür auf die Dienstreise verzichten kann, spart das letztlich Geld“, nennt Rump ein Beispiel. Aber auch darüber hinaus sei die Veränderung sowohl in der Wirtschaft als auch in der Politik als Chance begriffen worden. Sie kenne jedenfalls niemanden, der jetzt noch sage: „Wir wollen wieder zurück zu den Formen, die wir vor der Corona-Krise hatten.“

Ein weiterer positiver Effekt sei, dass die Möglichkeit des mobilen Arbeitens ein „unglaubliches Lernfeld“ quer durch die Unternehmens-Hierarchien darstelle, sagt Rump. Betont doch der Begriff Employability, also die Beschäftigungsfähigkeit jedes einzelnen Arbeitnehmers, neben der Notwendigkeit ständiger Weiterqualifizierung und des lebenslangen Lernens auch die Eigenverantwortung. Die werde in der aktuellen Situation gestärkt, müssten die Mitarbeiter im Homeoffice doch lernen, sich an neue Strukturen anzupassen und ihren Arbeitstag selbstbestimmter zu organisieren. Denen, die derzeit doch lieber wieder ins Büro zurückwollen, wolle sie damit aber keinesfalls eine generell geringere Beschäftigungsfähigkeit attestieren, merkt Rump an. „Das hat eher etwas mit der Persönlichkeit zu tun.“ Und vielleicht auch damit, dass nach arbeitsreichen Wochen zwischen Laptop, Kindergeschrei und Bügelwäsche die Sehnsucht nach der relativen Ruhe im Büro groß ist.