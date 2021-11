Europas Währungshüter lassen sich von kräftig steigenden Teuerungsraten nicht zu einem rascheren Ausstieg aus der Politik des billigen Geldes drängen – trotz zunehmender Mahnung von Bankern und Sorgen der Verbraucher.

Christine Lagarde, die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB) bezeichnete am Freitag die aktuellen Inflationsraten als „unerwünscht und schmerzhaft“. Die EZB nehme Sorgen über die Preisentwicklung „sehr ernst“ und beobachte die Entwicklung sorgfältig. Zugleich bekräftigte Lagarde die Sichtweise der Zentralbank, ein Großteil des Inflationssprungs sei durch Sonderfaktoren zu erklären, die sich im nächsten Jahr abschwächen sollten. Die Notenbank dürfe aber „angesichts vorübergehender oder angebotsbedingter Inflationsschocks nicht zu einer vorzeitigen Straffung der Geldpolitik übergehen“, sagte Lagarde bei einem im Internet übertragenen Bankenkongress. Das würde „einen ungerechtfertigten Gegenwind für den Aufschwung bedeuten.“

Die Teuerungsraten klettern seit Monaten. In Deutschland lagen die Verbraucherpreise im Oktober 4,5 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Auch im Euroraum lag die Inflationsrate mit 4,1 Prozent im Oktober deutlich über dem von der EZB mittelfristig angestrebten Ziel von 2 Prozent.

„Strukturelle Inflation“

Der scheidende Bundesbank-Präsident Jens Weidmann mahnte am Freitag: „Wir sollten das Risiko einer zu hohen Inflation nicht ignorieren und stattdessen wachsam bleiben. Außerdem sollte die Geldpolitik angesichts der erheblichen Unsicherheit über die Inflationsaussichten nicht zu lange an ihrem derzeit sehr expansiven Kurs festhalten.“

Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing antwortet auf Lagardes Vortrag: „Ich glaube, dass wir unterschätzen, dass diese Inflation tatsächlich länger anhalten wird und dass die Inflationsraten höher bleiben werden, als einige Leute und Ökonomen in den vergangenen sechs oder sieben Monaten gedacht haben.“ Es gebe „eine strukturelle Inflation“, getrieben etwa durch steigende Kosten im Zusammenhang mit dem Klimawandel. „Eine Reaktion der Zentralbank sollte früher erfolgen, als wir es gerade gehört haben“, sagte Sewing.

Derweil sind die Erzeugerpreise im Oktober gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat so stark gestiegen wie seit 70 Jahren nicht mehr. Sie legten um 18,4 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt am Freitag berichtete. Zuletzt stiegen die Preise so deutlich im November 1951.

