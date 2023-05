Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wirtschaft ist zu 50 Prozent Psychologie.“ Dieser Satz des zweiten Bundeskanzlers der Bundesrepublik Deutschland, Ludwig Erhard, ist derzeit aktueller denn je.

In der aktuellen Phase, in der die Weltwirtschaft von der Corona-Pandemie durcheinandergeschüttelt wird, ist der Prozentsatz sogar wohl noch höher anzusetzen. Am deutlichsten lässt sich diese auf