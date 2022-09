Fast 42.000 landwirtschaftliche Betriebe in Deutschland, die von den stark gestiegenen Energiekosten besonders hart getroffen sind, erhalten ab Montag staatliche Hilfen von je bis zu 15.000 Euro.

„Noch in diesem Monat werden rund 135 Millionen Euro auf den Höfen ankommen“, versicherte Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne). 180 Millionen Euro sind vorgesehen: rund 135 Millionen für sogenannte Anpassungsbeihilfen und 45 Millionen Euro für Kleinbeihilfen.

Berechtigt sind Betriebe, die 2021 eine sogenannte Greening-Prämie für bestimmte nachhaltige Landbewirtschaftungsmethoden erhalten haben. Die Anpassungshilfen bekommen die Landwirte laut Özdemir „ganz unbürokratisch, ohne lästigen Papierkram oder Antragsverfahren“. Für Geld aus dem Kleinbeihilfeprogramm dagegen sind demnach aufgrund EU-rechtlicher Vorgaben Anträge erforderlich – sie können voraussichtlich ab Oktober gestellt werden.

Maximalbetrag beläuft sich auf 15.000 Euro

Den Maximalbetrag von 15.000 Euro aus dem Anpassungsbeihilfeprogramm erhalten laut Ministerium 3800 Betriebe. Das Geld wird von der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau ausgezahlt. Die Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion für Ernährung und Landwirtschaft, Renate Künast, erklärte, Obst- und Gemüseanbaubetriebe erhielten fast 30 Prozent der Auszahlungen; 43 Prozent der Gelder gingen an Sauenhalter und rund 25 Prozent an Schweine- und Putenmäster. „Viele von ihnen waren in den vergangenen Jahren schon von den wegbrechenden Märkten in der Coronakrise bedroht. Ohne diese Hilfen ständen viele Betriebe vor dem Aus.“