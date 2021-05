Es ist eine gemeinnützige Start-up-Firma der etwas anderen Art. Das neue Berliner Unternehmen Cemas wurde von fünf Geisteswissenschaftlern gegründet. Sie bieten ein Frühwarnsystem an – für spezielle, brandgefährliche Probleme im Internet. Finanzielle Hilfestellung erhält die Neugründung durch das Engagement der Erben eines Unternehmens mit Pfälzer Wurzeln.

Tief oder im Geheimen schürfen muss man nicht, um zu entdecken, was Pia Lamberty täglich sieht. „Man braucht nicht ins Darknet zu gehen“, stellt die Sozialpsychologin klar. Es reiche zum Beispiel, beim Messengerdienst Telegram das Stichwort Impfpass einzugeben – und schon spucke die Suche frei zugängliche Gruppen aus, in denen mit gefälschten Corona-Impfausweisen gehandelt werde. „Es gibt auch Drogen oder Waffen und bezahlt wird dann meistens mit Kryptowährung“, schildert die 37-Jährige die schöne neue Onlinewelt von Kriminellen, Verschwörungstheoretikern, Rechtsradikalen oder Internetnutzern, die sie „Fakenews-Schleudern“ nennt.

Um sie ins Rampenlicht zu stellen und vor ihnen zu warnen, haben Lamberty und vier weitere Geisteswissenschaftler in Berlin das gemeinnützige Start-up Cemas gegründet. „Wir haben alle auch Spezialisierung im Digitalbereich“, sagt die Frau, die wie ihre Mitstreiter selbst schon zum Hassobjekt geworden ist. „Drohungen, Hassmails und Beleidigungen bekommen wir alle“, sagt sie ohne hörbare Aufregung in der Stimme. Lamberty ist einiges gewohnt und schreddert mittlerweile ihre Briefe und den Büromüll, um keine Spuren für diejenigen zu hinterlassen, die irgendwann nicht mehr nur hetzen, sondern zur Tat schreiten wollen.

„Verschwörungsideologisches Milieu“

Mit einer Mischung aus Technik und persönlicher Expertise durchforstet das Quintett derzeit noch ausschließlich Telegram. „Das ist die wichtigste Plattform für das verschwörungsideologische Milieu“, weiß die Sozialpsychologin. Gleich dahinter komme das Foto- und Videonetzwerk Instagram, wo die rechtsextreme Szene ebenfalls zunehmend aktiv sei. Sobald die Kapazitäten des Centers für Monitoring, Analyse, Strategie (Cemas) ausreichen, soll auch Instagram ausgewertet werden. Ziel des Ende März gegründeten Start-ups ist es, Behörden, Medien oder Firmen ein Frühwarnsystem für Radikalisierungstendenzen im Internet zur Verfügung zu stellen.

Wenn beispielsweise eine Zeitung Reporter oder Fotografen zu einer Demonstration von Corona-Leugnern schickt, kann Cemas sagen, ob dort im Vorfeld gegen Medienvertreter mobilisiert wird. „Wir haben ein gutes Bild, wie gefährlich etwas ist“, sagt Lamberty. Im deutschsprachigen Raum gebe es so etwas wie Cemas noch nicht. In den USA hätten Kollegen beispielsweise schon im Dezember 2020 durch Überwachung öffentlich zugänglicher Internetforen den Sturm auf das Capitol in der Hauptstadt Washington im Folgemonat vorhergesagt. Wirklich ernst genommen habe diese Warnungen niemand, stellt Lamberty klar. So sei das auch noch viel zu oft in Deutschland.

„Dramatische Folgen“

„Das Digitale wird unterschätzt“, warnt die Sozialpsychologin. Aber Gewalttaten würden sich dort oft ankündigen. Fehlendes Wissen über Radikalisierungsverläufe will Cemas nun liefern. Die kommenden drei Jahre finanziell sorgenfrei möglich gemacht hat das die Alfred Landecker Stiftung. Sie hat sich dem Kampf gegen Antisemitismus sowie Hetze im Internet verschrieben und wurde von Erben der Ludwigshafener Unternehmer-Familie Benckiser mitinitiiert. Die Stiftung unterstützt Cemas mit 2,8 Millionen Euro.

„Antidemokratische Radikalisierung geschieht nicht im Vakuum, sondern in öffentlichen digitalen Räumen und mit dramatischen Folgen für unsere Gesellschaft, online wie offline“, sagt der Gründungsdirektor der Stiftung, Andreas Eberhardt. Die Stiftung verstehe sich als Inkubator für Unternehmen wie Cemas, die sich diesen Entwicklungen entgegenstellen.

Wie es nach dieser Anschubfinanzierung weitergeht, wissen Lamberty und ihre Mitstreiter noch nicht. Spendenfinanzierung sei eine Möglichkeit, das kommerzielle Angebot von Cemas-Diensten etwa für Unternehmen, die im Internet Opfer von Hetzern oder Verschwörungstheoretikern werden, eine andere. Aktuell suche man weiteres Personal unter anderem im IT-Bereich. Auch der Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) werde geprüft. Die Frage sei, ob Sprach-KI mit den Andeutungen und Codes zurechtkomme, derer sich Verschwörungstheoretiker, Antisemiten oder Rechtsradikale oft bedienten. Es bedürfe eines geschulten Auges, die Sprache der Hetzer richtig zu verstehen. Für unverbesserlich hält Lamberty 10 bis 15 Prozent der einschlägigen Internet-Szene. „Die haben dann ein geschlossenes Weltbild, wo man nicht mehr reinkommt“, so die Expertin. Mit dem großen Rest könne man reden. Mit der Coronakrise hätten sich Hetzer und Leugner aller Couleur vernetzt wie nie zuvor. Die Cemas-Mitgründerin glaubt dabei nicht, dass das Problem mit dem Ende der Pandemie verschwindet.