Berlin (dpa) - Beim Fahrradkauf kann die Kundschaft nach Herstellerangaben weiter auf Rabatte hoffen. Die Produktion des Jahres 2022 sei sehr viel größer gewesen als das, was der Markt habe abnehmen können, sagte Burkhard Stork, Geschäftsführer des Verbandes der Fahrradindustrie, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). «Diese Bestände werden nun zum Teil mit Preisabschlägen verkauft.»

