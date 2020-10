Die Corona-Infektionszahlen steigen – die wirtschaftliche Erholung lässt nach: Aus Sicht führender Forschungsinstitute bricht die deutsche Wirtschaft 2020 pandemiebedingt deutlich ein. In ihrem am Mittwoch vorgelegten Herbstgutachten haben die Ökonomen ihre Prognose für das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um mehr als 1 Prozentpunkt auf minus 5,4 Prozent gesenkt.

Im April waren die Wirtschaftsforschungsinstitute noch von einem BIP-Rückgang um 4,2 Prozent in diesem sowie einem Plus von 5,8 Prozent im kommenden Jahr ausgegangen. Nun erwarten sie für 2021 noch einen Zuwachs von 4,7 Prozent, für 2022 dann ein Wachstum um 2,7 Prozent. Als Gründe dafür, dass der Erholungsprozess an Fahrt verliert, sehen die Forscher zurückgehaltene Investitionen sowie die schleppende Entwicklung in Branchen mit vielen Sozialkontakten wie Tourismus oder Veranstaltungsgewerbe. Diese können sich nach Angaben des Konjunkturchefs des Instituts für Weltwirtschaft (IfW) in Kiel, Stefan Kooths, frühestens in einem halben Jahr erholen, wenn die Infektionsschutzmaßnahmen voraussichtlich lockerer werden.

Ganz schnell futsch?

„Der Abschwung in diesem Jahr ist weniger dramatisch als ursprünglich befürchtet“, betonte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Die Regierung war im Frühjahr sogar von einem Wirtschaftseinbruch um 6,3 Prozent ausgegangen. Entsprechend sprach auch Finanzminister Olaf Scholz (SPD) von „guten Aussichten“ im Herbstgutachten: „Der Aufschwung kommt, weil wir schnell und mit Wumms auf den drastischen Wirtschaftseinbruch reagiert haben.“ Scholz warnte zugleich, der Aufschwung könne „ganz schnell futsch“ sein; daher müssten alle ihren Beitrag leisten, damit das Infektionsgeschehen unter Kontrolle bleibe.

„Wumms ohne Wirkung hilft nicht“, entgegnete der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Christian Dürr. Insbesondere die für den Bund teure Mehrwertsteuersenkung im Sommer sei „verpufft“. Auch die Wirtschaftsforscher kritisierten, die breite und unspezifische Steuersenkung kurble die gesamtwirtschaftliche Nachfrage nicht an, und die historisch hohe Sparquote der Haushalte zeige sich davon unbeeindruckt.

Soloselbstständige im Blick

„Die Überbrückungshilfen müssen jetzt so angepasst werden, dass die besonders betroffenen Unternehmen und Soloselbstständigen sie endlich nutzen können“, so die Grünen-Politikerinnen Anja Hajduk und Katharina Dröge. Sie forderten „ein Existenzgeld zur Deckung der Lebenshaltungskosten“.

Aus Sicht des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH) „sollten weitere Corona-Hilfsmaßnahmen sowie Anpassungen im Steuerrecht vor allem auf die Stärkung der Eigenkapitalbasis abzielen“. ZDH-Generalsekretär Holger Schwannecke warnte besonders vor den Folgen eines zweiten Lockdowns, die „absehbar noch größer und weitreichender“ als im Frühjahr wären.