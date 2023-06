Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Steigende Energiepreise machen das Heizen in diesem Winter teuer. Sparen lohnt da umso mehr. Wer seine Heizkosten drücken will, kann mit ein paar Kniffen im täglichen Verhalten, einer gut eingestellten Heizungsanlage und kleinen Dämmmaßnahmen schon viel erreichen.

Die meisten Menschen wünschen sich wohlige Wärme, ohne dabei gleich verschwenderisch sein zu müssen. Deshalb rät die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, in einem ersten Schritt den eigenen Energieverbrauch zu überprüfen. „Viele kennen ihren Verbrauch gar nicht, dabei sollte eine Bewertung der Situation am Anfang stehen“, sagt Fachbereichsleiter Hans Weinreuter. Im Internet stellen die Verbraucherschützer einen Energiekostencheck bereit, der anzeigt, ob der eigene Verbrauch an Heizenergie niedrig, mittel oder hoch gemessen an Vergleichshaushalten ist: www.vz-rlp (Suchwort: Kompaktcheck).

Wie warm soll es in den Zimmern sein?

Das kann jeder nur für sich selbst entscheiden, aber jeder sollte auch wissen: Jedes Grad weniger Raumtemperatur senkt den Energieverbrauch um etwa 6 Prozent. Der Deutsche Mieterbund nennt als Ideal- bis Maximaltemperaturen für Wohnräume 20 bis 22 Grad, die Küche 18 bis 20 Grad, das Schlafzimmer 16 bis 18 Grad und das Badezimmer höchstens 23 Grad.