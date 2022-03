Der Waffenhersteller Heckler & Koch hat im vergangenen Jahr seinen Gewinn klar gesteigert und erwartet zusätzliche Aufträge wegen des Ukraine-Kriegs.

Der Gewinn nach Steuern stieg im Vergleich zum Vorjahr um 61 Prozent auf 21,8 Millionen Euro (2020: 13,5 Millionen), wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Beim Umsatz gab es ein Plus von 5,5 Prozent von 275 Millionen auf 290,2 Millionen Euro. H&K stellt vor allem Gewehre und Pistolen her, der wichtigste Kunde ist die Bundeswehr, der die Firma aus dem Schwarzwald auch das neue Sturmgewehr liefern soll. Die Vergabe wird derzeit allerdings vom Konkurrenten Haenel vor Gericht angefochten.

Firmenchef Jens Bodo Koch rechnet wegen des Ukraine-Kriegs mit zusätzlichen Aufträgen. Das Unternehmen sei jedenfalls in der Lage, „auf den erhöhten Bedarf unserer Kunden aus der Nato und der EU zu reagieren, der durch Putins Aggression in der Ukraine entstanden ist“.

H&K machte den Angaben zufolge 2021 99,8 Prozent seines Umsatzes mit Ländern, die der Nato und/oder der EU angehören oder der Nato sicherheitspolitisch gleichgestellt sind wie Australien. Die übrigen 0,2 Prozent entfielen demnach auf Ersatzteilpakete aus Altverträgen sowie auf Waffenlieferungen an Südkorea und Singapur.

