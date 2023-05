Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hausnotrufsysteme bieten älteren Menschen ein Plus an Sicherheit in der eigenen Wohnung – sie kosten aber Geld. Nach einem neuen Urteil können die Ausgaben beim Finanzamt geltend gemacht werden, bis zu einem höchstrichterlichen Entscheid jedenfalls.

Auf das aktuelle Urteil in einem Musterprozess vor dem Finanzgericht Baden-Württemberg macht der Bund der Steuerzahler (BdSt) Rheinland-Pfalz aufmerksam. Demnach können die Kosten für