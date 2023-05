Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Hauptperson fehlte. „Hier in der Mitte ist ein Platz frei, wie ich sehe, der Herr Dr. Berger ist nicht erschienen“, stellte die Vorsitzende Richterin Kathleen Mittelsdorf am Donnerstag bei der Eröffnung des Cum-Ex-Prozesses gegen Hanno Berger und zwei frühere Bankangestellte in Wiesbaden fest.

Das Erwirken von Steuerbescheinigungen im Zusammenhang mit Aktiengeschäften, denen keine entsprechende Zahlung gegenüberstand, war laut Anklage das eigentliche Ziel der Cum-Ex-Geschäfte.