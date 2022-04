Frauen verdienen in Rheinland-Pfalz nach einer Analyse des Frauenministeriums pro Stunde im Schnitt 15 Prozent brutto weniger als Männer.

„Das Gender Pay Gap liegt bei 15 Prozent und damit niedriger als im Bundesdurchschnitt“, so Frauenministerin Katharina Binz am Freitag. Und zwar um 3 Prozentpunkte. Die geschlechtsspezifische Entgeltungleichheit habe in den vergangenen Jahren etwas abgebaut werden können, halte sich aber hartnäckig, bemängelte die Grünen-Politikerin und verwies auf eine Analyse ihres Ministeriums in Zusammenarbeit mit dem Statistischen Landesamt.

Seltener in Vollzeit

„Frauen arbeiten sehr viel häufiger als Männer in Branchen und Berufen, in denen eher niedrige Löhne und Gehälter gezahlt werden“, stellte Binz fest. Sie arbeiteten seltener in Vollzeit und sehr viel seltener in Führungspositionen. „Dies sind keine Naturgesetze, sondern eine gesellschaftliche Entwicklung, die sich verändern lässt.“ Dazu müssten die geschlechtsspezifischen Normen, Werte und Rollenbilder aufgebrochen werden, die die strukturelle Benachteiligung verursachten.

Auch laut einer Studie der Bertelsmann-Stiftung werden Frauen und Alleinerziehende in Deutschland weiterhin finanziell benachteiligt. So hätten teilweise oder vollständig alleinerziehende Frauen ein aus steuerlichen Gründen insgesamt deutlich niedrigeres Einkommen, selbst wenn sie theoretisch fast genauso viel verdienten wie verheiratete Mütter, heißt es in einer am Freitag veröffentlichten Erhebung, die die Freie Universität Berlin im Auftrag der Stiftung durchgeführt hat.

„Nicht in der Lage“

Der Staat sei weiterhin nicht in der Lage, das finanzielle Ungleichgewicht zu verheirateten Müttern durch Leistungen oder steuerliche Erleichterungen aufzufangen, so die Forscher. So liege das verfügbare Lebenseinkommen einer alleinerziehenden Frau (521.000 Euro) im Schnitt rund 175.000 Euro niedriger als das einer verheirateten Frau mit Kind (696.000).