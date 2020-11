Schon das Vorgängermodell G8 mit der „Power“ im Namen glänzte mit herausragender Ausdauer. Nun ist das Nachfolgemodell auf dem Markt. Und die 6000 Milliamperestunden (mAh) Akkukapazität sollen den Nutzer für zwei bis drei Tage von einer Steckdose unabhängig machen – natürlich abhängig von der Nutzung. Elektronik und Ladegerät mit 20 Watt versprechen darüber hinaus zügiges Schnellladen.

Das G9 ist mit seinem 6,8-Zoll-Display (17,3 cm) groß geraten, liegt damit aber im Trend von Foto- und Videofans. Für diese Größe sind die 1640 x 720 Pixel nicht gerade üppig. Aber wir haben es beim G9 auch mit einem 200-Euro-Gerät der Einstiegsklasse zu tun. Dafür sind die Displayränder bis auf die Unterkante angenehm schlank. Die Frontkamera steckt hinter einer kleinen Öffnung in der linken oberen Ecke. Das Gehäuse besteht wie zu erwarten aus Kunststoff, liegt aber durch die strukturierte Rückseite angenehm in der Hand und zieht auch keine Fingerabdrücke an. Das Gehäuse ist wasserabweisend, muss aber ohne eine IP-Zertifizierung auskommen.

Die Kamera ist für diesen Preis herausragend. Sie basiert auf der bekannten Quad-Pixel-Technologie. Nominell hat der Sensor 64 Megapixel, die Kameraelektronik fasst aber jeweils vier Sensorpixel zu einem Bildpixel zusammen. Das sorgt vor allem in schlecht ausgeleuchteten Situationen für Belichtungsreserven, die Rauscheffekte vermeiden. Ein Tiefensensor liefert die Hintergrundunschärfe bei Porträts. Ein Makro-Objektiv mit gerade zwei Megapixeln ist eher überflüssiges Zubehör. Die Selfie-Kamera bietet immerhin sehr ordentliche 16 Megapixel.

Bei der Rechenleistung sind keine Wunder zu erwarten. Der Prozessor gehört typgerecht zur Einstiegsklasse. Gamer sollten sich also fernhalten. Der verbaute Speicher ist 128 GB groß, der Arbeitsspeicher bietet vier Gigabyte. Das Motorola G9 Power kann seit dem 5. November vorbestellt werden, die Auslieferung erfolgt im Dezember noch rechtzeitig vor Weihnachten.

Alternativen aus dem Hause Motorola? Da gibt es zwei, mal etwas günstiger, mal etwas teurer. Wer mit immerhin 5000 mAh beim Akku zufrieden ist, was für gut zwei Tage reichen sollte, und auf die neue Kamera des G9 verzichten kann, aber auf einem 6,4-Zoll-Bildschirm die hohe Auflösung von 2300 x 1080 Pixel genießen will, kann jetzt noch auf das G8-Vorgängermodell zugreifen, das für sehr günstige 170 Euro im Handel ist. Eine Klasse höher ist das Moto G9 Plus angesiedelt. Ewa 270 sind zu zahlen. Dafür gibt die gleiche Kamera wie beim Power-Bruder, aber ein Display mit höherer Auflösung und einen Prozessor, der auch Gamer zufriedenstellt.