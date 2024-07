Im ersten Quartal 2025 soll mit der Planung begonnen werden können, bis Ende 2025 sollen die Bauarbeiten starten: Das ist der aktuelle Fahrplan der Handwerkskammer der Pfalz für ihr neues Berufsbildungs- und Ausbildungszentrum in Neustadt.

Die „Hochschule für das Handwerk“ war Thema bei der Vollversammlung am Donnerstag in Kaiserslautern. Rund 75 Millionen Euro will die Kammer investieren, der Bund hat Fördermittel in Höhe von 45 Prozent der Bausumme in Aussicht gestellt. Im September wird der Kaufvertrag mit der Stadt Neustadt über die 3,3 Hektar große Fläche geschlossen, von der 2,5 Hektar bebaut werden. Läuft alles nach Plan, soll die neue Einrichtung 2027/28 bezugsfertig sein. Im Gegenzug werden die Berufsbildungszentren in Landau und Ludwigshafen geschlossen.

Kammerpräsident Dirk Fischer (Neustadt) und Hauptgeschäftsführer Till Mischler bezeichneten in ihren Berichten die Geschäftslage im pfälzischen Handwerk als stabil. Aktuell bereite vor allem das Bauhandwerk Sorgen. Der Auftragseingang sei wegen der hohen Baufinanzierungskosten eingebrochen. Davon seien auch viele Folgehandwerke betroffen, die am Bau tätig seien.

1200 freie Ausbildungsplätze und 300 Stellen für Praktikanten zählt das pfälzische Handwerk im Moment. Die Anzahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge sei gegenüber dem Juli 2023 mit drei Prozentpunkten leicht rückläufig, so Mischler. Würde das Handwerk nicht viel Zeit und Energie in eigene Aktivitäten stecken, um junge Leute zu gewinnen, wäre diese Bilanz noch schlechter. Laut Mischler ist die Kammer auch in den Ferien aktiv, wozu wieder das Projekt „Handwerk trifft Forst“ gehört.

Jubiläum im nächsten Jahr

Als Erfolg wertete der Hauptgeschäftsführer die „Nacht des Handwerks“ am 8. Juni in Kaiserslautern mit über 2000 Besuchern. Sie sei alle zwei Jahre geplant. Gefeiert werde aber auch im kommenden Jahr: Die Handwerkskammer der Pfalz werde 125 Jahre alt. Neben verschiedenen Aktionen übers Jahr sei am 7. Mai ein Festakt auf dem Hambacher Schloss geplant.