Ob Hi-Fi-Anlage oder Kühlschrank: Speziell am Black Friday werden viele neue Geräte angeschafft. Wo Neues einzieht, muss das Alte weichen. Doch wohin damit? Wo Verbraucher ihren Elektroschrott loswerden.

Was sagt das Gesetz?

Händler sind generell verpflichtet, ausgediente Elektrogeräte unentgeltlich zurückzunehmen. Darauf weist die Verbraucherzentrale Thüringen hin. Die Rücknahmepflicht gilt für Geschäfte mit über 400 Quadratmeter Verkaufs- oder Versand- und Lagerfläche für Elektrowaren.

Was ist mit Kleingeräten?

Geht es um Kleingeräte mit einer Kantenlänge von bis zu 25 Zentimeter, können Verbraucher diese sogar dann bei einem Händler vor Ort abgeben, wenn sie es nicht dort erworben haben. Auch der Kauf eines neuen Geräts ist keine Voraussetzung.

Wie ist es mit Großgeräten?

Geht es um das Format von Waschmaschinen oder Kühlschränken, muss ein Händler das alte Gerät nur dann abnehmen, wenn der Kunde ein neues Produkt derselben Art bei ihm kauft. Wird die neue Ware geliefert, kann das Altgerät sogleich mitgenommen werden. Beim Abschluss des Kaufvertrags sollte man den Händler darüber informieren, dass man so verfahren möchte.

Was gilt beim online-Kauf?

Online-Händler sind grundsätzlich ebenfalls in der Pflicht. Sie können aber entscheiden, welche Form der Rücknahme sie anbieten. Möglich ist zum Beispiel, die Altware kostenlos zu versenden oder dass sie der Lieferservice bei der Anlieferung der Neuware mitnimmt. Es kann aber auch sein, dass der Kunde seinen Elektroschrott bei einer Sammelstelle in zumutbarer Entfernung abgeben muss. Online-Käufer sollten das vor allem bei Großgeräten im Blick haben. Viele Kommunen haben solche Sammelstellen. Bei Recyclinghöfen können Privatverbraucher alle Altgeräte kostenlos abgeben. Für das Abholen zu Hause können, falls es überhaupt angeboten wird, Gebühren anfallen.