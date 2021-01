Zuerst gab’s Anlaufschwierigkeiten beim E-Auto, dann kamen Sorgen wegen Corona – und jetzt gerät die Produktion ins Stocken, weil der Autobranche die Mikrochips ausgehen.

Halbleiter heißen Stoffe, deren elektrische Leitfähigkeit zwischen der von leitenden Metallen und Nichtleitern wie Glas oder Keramik liegt. Halbleiter wie Silizium sind elementarer Bestandteil von elektronischen Mikrochips. Diese wiederum stecken in sämtlichen elektronischen Geräten. Immer mehr der winzig kleinen Bauteile finden sich auch in der Elektronik im Auto. Mit elektronischen Assistenzsystemen, zunehmend vernetzten und autonomen Fahrzeugen sowie dem Boom des Elektroantriebs steigt der Bedarf der Autoindustrie an Sensoren und Chips aus Halbleiterkomponenten enorm.

Gerade diese Bauteile fehlen Automobilherstellern und Zulieferern aber weltweit seit Wochen. VW kann wegen Chipmangels möglicherweise über 100.000 Fahrzeuge in diesem Jahr nicht bauen. Auch andere Hersteller zwingt der Chip-Mangel zu Produktionskürzungen und Kurzarbeit: Unter anderem mussten Ford und Toyota ihre Produktion in den USA bremsen, der japanische Autohersteller Honda die Fertigung in Großbritannien.

Mikrochips sind auch für Telekommunikation und Unterhaltungselektronik unverzichtbar – und beide Bereiche haben in der Corona-Krise mit Lockdown und Telearbeit an Bedeutung gewonnen. Die Chiphersteller kompensierten so die zwischenzeitlich eingebrochene Nachfrage im Automobilbereich. Mit der überraschend deutlichen Erholung der Automärkte kommen die Halbleiterhersteller der Gesamtnachfrage nun schon seit Monaten nicht mehr hinterher – trotz Investitionen in den Produktionsausbau.

Nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums ist die Bundesregierung „im Austausch mit dem taiwanischen Wirtschaftsministerium“, um die „angespannte Lage“ im Markt für die deutschen Autobauer zu mildern. Langfristig müssten indes europäische Kapazitäten gestärkt werden, betonte eine Ministeriumssprecherin.