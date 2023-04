Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Rund 1000 Arbeitsplätze will das Unternehmen Wolfspeed aus den USA zusammen mit Autozulieferer ZF in Ensdorf schaffen. Das neue, subventionierte Werk soll Halbleiter für Elektrofahrzeuge produzieren. Wie vereinte Kräfte Spitzentechnologie an die Saar lenkten.

Die neue Fabrik soll auf dem Kraftwerksgelände in Ensdorf bei Saarlouis direkt an der Saar gebaut werden. Dort steht zwar ein stillgelegte Kohlekraftwerk, das soll aber abgerissen werden.

