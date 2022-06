Im Ringen um den Tankrabatt und die offenbar nur teilweise Weitergabe der Steuersenkung an die Verbraucherinnen und Verbraucher hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ein Kartellrecht „mit Klauen und Zähnen“ angekündigt. Ein Kernelement solle „quasi eine Beweislastumkehr“ sein, sagte Habeck am Montag im Deutschlandfunk. Unterstützung signalisierten Spitzenpolitiker von SPD und teilweise auch der FDP.

„Nicht so gute Idee“

Habeck bestätigte, dass die von der Regierung beschlossene Senkung der Mineralölsteuer nur teilweise über Preissenkungen von den Konzernen weitergegeben werde, derzeit etwa zur Hälfte. Dies sei allerdings auch schon früher bei ähnlichen Steuersenkungen der Fall gewesen. „Deshalb war das nie unser Wunsch, unsere Vorstellung, diese Steuersenkung zu machen“, sagte der Grünen-Politiker.

„Wenn eine nicht so gute Idee schlecht läuft, dann muss man natürlich trotzdem helfen“, sagte der Minister aber weiter. Dafür solle die ohnehin im Koalitionsvertrag vorgesehene Kartellrechtsreform auf dieses Jahr vorgezogen werden. Das Kartellamt solle dabei mehr Rechte für eingehendere Prüfungen erhalten, erläuterte Habeck. Vor allem solle es künftig ausreichen, wenn es bei der Preisgestaltung „eine Wirkung wie ein Kartell“ gebe, ohne dass unerlaubte Preisabsprachen selbst nachgewiesen werden müssten. Gewinnabschöpfungen will Habeck erleichtern.

Es dauert noch

Allerdings räumte das Wirtschaftsministerium ein, dass die Neuregelung nicht kurzfristig, sondern nur „in die Zukunft“ wirken könne. Gleichwohl sei bereits die Ankündigung „ein Signal, das in den Markt hineinwirken kann“, sagte eine Sprecherin. Konkrete Vorschläge für die Novelle solle es in einigen Wochen geben.

Vize-Regierungssprecher Wolfgang Büchner wies darauf hin, dass es beim Tankrabatt ja zumindest teilweise eine Wirkung gebe. Man könne also nicht sagen, dass die Maßnahme „nichts gebracht“ habe. Ähnlich äußerte sich eine Sprecherin des Bundesfinanzministeriums.

FDP-Chef Christian Lindner sagte am Sonntagabend in der ARD zu der geplanten Verschärfung des Kartellrechts: „Es ist gut, dass Robert Habeck jetzt auch diesen Ball aufgenommen hat.“ Ebenfalls positiv äußerte sich SPD-Chef Lars Klingbeil. Es sei gut, wenn bei den Spritpreisen „endlich auch durchgegriffen wird. Solche Preisabsprachen sind unanständig“, sagte er der „Rheinischen Post“.

Aus der FDP kamen allerdings auch kritische Stimmen. „Bundeswirtschaftsminister Habeck sollte in erster Linie dafür sorgen, dass der Tankrabatt bei den Menschen ankommt, anstatt mit populistischen Vorschlägen davon ablenken, dass dies bisher nicht geschehen ist“, sagte Fraktionsvize Christoph Meyer der „Welt“.

Auch Klöckner äußert sich

Die CDU-Wirtschaftspolitikerin Julia Klöckner kritisierte das von Habeck geplante „missbrauchsunabhängige Eingriffsrecht“ des Bundeskartellamts. Dies wäre „für Unternehmen ein unkalkulierbares Instrument und würde Rechtsunsicherheit schaffen“, warnte sie ebenfalls in der „Welt“. Habeck will damit marktbeherrschenden Stellungen eines oder weniger Unternehmen, sogenannten Oligopolen, entgegentreten.

Der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, lobte die geplante Kartellrechtsreform als „wichtige Initiative“. Ähnlich wie der Wirtschaftsminister kritisierte er den von der FDP durchgesetzten Tankrabatt in der „Augsburger Allgemeinen“ als „Fehler mit Ansage“. Von einer „Schnapsidee“, für die „letztlich die Steuerzahler aufkommen müssen“, sprach der Ökonom Jens Südekum in der „Bild“-Zeitung.

FDP gegen Übergewinnsteuer

Habeck hatte zunächst eine Übergewinnsteuer vorgeschlagen, um ein Abkassieren durch Ölkonzerne zu verhindern. Dies scheiterte jedoch am Widerstand der FDP. Deren Vorwürfe, Grüne und SPD hätten die Probleme beim Tankrabatt verursacht, weil sie FDP-Vorschläge für einen direkten Preisabzug an den Tankstellen bei Kraftstoffpreisen oberhalb von 2 Euro abgelehnt hätten, wies Habeck zurück. „Das wäre die Einladung zum Beutezug gegen den Staat gewesen“, gab er zu bedenken. Sinnvoller wäre es stattdessen gewesen, „Menschen mit knappem Geld“ direkt zu entlasten.

Vom Rohölpreis abgekoppelt

Zum 1. Juni war zur Entlastung der Autofahrer die Energiesteuer auf Benzin und Diesel gesenkt worden. An den Zapfsäulen wurde dies aber kaum spürbar. Am Sonntag kosteten ein Liter Super E10 im bundesweiten Durchschnitt 1,952 Euro und Diesel 2,033 Euro, wie der ADAC mitteilte. Am Freitag hatte Super laut ADAC 1,945 und Diesel 2,016 Euro gekostet. Der Spritpreis habe sich deutlich vom Rohölpreis entkoppelt: „Die Steuersenkung landet zum großen Teil bei den Mineralölkonzernen und kommt zu wenig bei den Autofahrern an“, sagte ein ADAC-Sprecher. Super E10 sei 20 Cent billiger als am 31. Mai, dem Tag vor der Steuersenkung. Der Dieselpreis sei auf dem Stand vom 11. Mai und nur noch 1 Cent unter dem Stand vom 31. Mai.