Norwegen ist seit Russlands Angriff auf die Ukraine Deutschlands wichtigster Energielieferant und soll es nach Plänen von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) auch bleiben.

In Oslo unterzeichnete Habeck eine Erklärung mit Norwegens Ministerpräsident Jonas Gahr Störe für eine enge Zusammenarbeit beim Thema Wasserstoff. Dieser soll zunächst aus Erdgas durch Abscheiden von CO2 (Carbon Capture and Storage, CCS) gewonnen werden. Das norwegische Unternehmen Equinor und der Essener RWE-Konzern sagten den gemeinsamen Aufbau von Wasserstoffinfrastruktur zu.

Die Kohle in der deutschen Energieversorgung solle bis 2030 weitgehend durch Wasserstoffkraftwerke ersetzt werden, sagte Habeck nach einem Treffen mit Störe. Der Wasserstoff „sollte aus Norwegen bereitgestellt werden“. Das Land, „das seinen volkswirtschaftlichen Reichtum auf dem Export von Öl und Gas aufgebaut hat“, müsse seine Energie dekarbonisieren und Deutschland sei Abnehmer für die dekarbonisierte Energie.

Beide Länder aufeinander angewiesen

Selten in ihrer Geschichte seien die beiden Länder so aufeinander angewiesen gewesen, betonte auch Ministerpräsident Störe. „Deutschland ist der wichtigste Partner Norwegens in Europa.“ Er verwies insbesondere auch auf die militärische Unterstützung der Ukraine und Sicherheitskooperationen in der Nordsee. Zugleich könnten die beiden Länder „zusammen einen echten Unterschied“ beim Wandel hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft machen. „Norwegen kann einen wichtigen Beitrag zum grünen Wandel in Europa, in Deutschland, leisten“, sagte Störe.

Für die nächsten Jahre ist geplant, dass Norwegen sein Erdgas durch Abscheiden von CO2 zu Wasserstoff verarbeitet. Dieses Gas wird wegen seines Ursprungs aus dem fossilen Brennstoff dann blauer Wasserstoff genannt. Perspektivisch will Norwegen dann große Mengen von sogenanntem grünem Wasserstoff ausschließlich aus erneuerbaren Energien herstellen.

Kritik von Deutscher Umwelthilfe und Greenpeace

Das norwegische Unternehmen Equinor und der Essener RWE-Konzern sagten am Donnerstag den gemeinsamen Aufbau von nötiger Infrastruktur für diese Zusammenarbeit zu. Dazu gehören demnach eine Wasserstoff-Pipeline, Wasserstoffkraftwerke in Deutschland, Anlagen in Norwegen, die mittels der CCS-Technologie (Carbon Capture and Storage) CO 2 abspalten und in Gesteinsschichten einlagern, sowie Offshore-Windanlagen, die grünen Wasserstoff herstellen. Gegen die CCS-Technologie gibt es allerdings Widerstände. Die Rede ist von Umweltgefahren im Falle eines unkontrollierten Austretens von CO 2 aus solchen Speichern.

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) kritisierte die geplante Lieferung von blauem Wasserstoff, denn diese gehe mit Erdgasförderung und fossiler Infrastruktur einher und „bindet Geld und Ressourcen, die dann bei grünen Technologien fehlen“. Es brauche eine „fortschrittliche Energiepartnerschaft“ statt einer „weiteren Rolle rückwärts in Richtung fossile Vergangenheit“, sagte DUH-Geschäftsführer Sascha Müller-Kraenner. Deutschland und Norwegen sollten sich ausschließlich auf „grünen Strom sowie grünen Wasserstoff“ konzentrieren.

Greenpeace: CCS ist Scheinlösung

Auch aus Sicht der Umweltorganisation Greenpeace ist die unterirdische Aufbewahrung von Kohlendioxid nur eine „Scheinlösung“, die nicht den Blick auf die notwendige Senkung des Treibhausgasausstoßes verstellen dürfe. „Die Emissionen in Industrieländern wie Deutschland müssen schnell runter, indem die Energiewende auf LNG-Tempo beschleunigt und konsequent Energie gespart wird“, sagte Karsten Smid, Klimaexperte bei der Umweltorganisation. Smid sagte, die Risiken von möglichen Leckagen bei unterirdischen Speichern seien gravierend und die Haftungsfragen bei Entweichen von CO 2 nach wie vor ungeklärt. Naturbasierte Lösungen zur CO 2 -Speicherung wie der Schutz von Mooren und Wäldern seien effizientere Lösungen.

