Die Preise für den Neubau von Wohnhäusern sind im August so stark angestiegen wie seit über 50 Jahren nicht mehr.

Wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte, stiegen die Preise im Vergleich zum Vorjahresmonat um 12,6 Prozent. Dies ist der höchste Anstieg seit November 1970. Grund für den Preisanstieg sind neben Basiseffekten durch die Rückkehr zur regulären Mehrwertsteuer auch die stark angestiegenen Materialpreise. Auch ohne die Basiseffekte im Zuge der wieder angehobenen Mehrwertsteuer hätte die Preiserhöhung für Wohnbauten jedoch noch immer 9,7 Prozent betragen, erklärte das Bundesamt.

Preiserhöhungen gab es im August in allen Bereichen des Hausbaus: Am deutlichsten stiegen die Preise für Zimmer- und Holzbauarbeiten mit einem Plus von 46,5 Prozent. Rohbauarbeiten verteuerten sich im Vorjahresvergleich um 14,5 Prozent.

