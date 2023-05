Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Viele Einzelhändler nutzen ihre jetzt geschlossenen Läden als Abholstationen für online oder per Telefon bestellter Ware. Doch nicht überall ist dies erlaubt. Was Händler noch viel mehr in Wallung bringt: dass große Geschäfte ihr Gesamtsortiment offerieren, obwohl nur ein Teil verkauft werden dürfte.

Wer in Rheinland-Pfalz ein Blumen- oder Buchgeschäft betreibt, ist in diesem Corona-Winter seinem Pendant in Baden-Württemberg gegenüber im Vorteil. In Ludwigshafen