Die Schnäppchenjagd hat begonnen. Einst war es nur der kommende Freitag, an dem die Unterhaltungsbranche mit Rabatten locken. Jetzt ist es bei den meisten Online-Händlern schon eine ganze Woche, die dann nahtlos in die vorweihnachtlichen Rabattaktionen übergeht.

Aber Vorsicht. Schnäppchen sind nicht immer Schnäppchen - oder sie waren schon immer Schnäppchen. Eine Vielzahl der Rabatte vergleicht nämlich den UVP, also den unverbindlichen Richtpreis, mit dem Hersteller Händlern eine Orientierung geben wollen, mit dem neuen, günstigeren Preis. Der UVP ist aber schon seit langem und eigentlich das ganze Jahr über keine Orientierungsgröße. Relevant sind nur die Preise, die real verlangt werden. Und die liegen bei den allermeisten Produkten meist kurz nach dem Verkaufsstart deutlich unter dem UVP, auch wenn kein Black Friday in der Nähe ist. Ausnahmen wie Apple, Bose oder Bang & Olufsen sind eben die Ausnahmen.

Im Blick sollte man auch die angepriesene Modellgeneration haben. Amazon lobt zwar gerade seine Alexa-Konsole mit Bildschirm, den Amazon Echo Show 8 mit 45 Euro Preisabschlag aus, da handelt es sich aber um die Modellreihe von 2019. Empfehlenswerter ist der Echo Show 8 der 2. Generation, der auch rabattiert, am Ende aber 20 Euro teurer ist.

Und auch das Vergleichen lohnt sich immer noch. Zwar weisen Onlinemedien daraufhin, dass die exzellenten kabellosen Ohrhörer Samsung Galaxy Buds Pro mit 125 Euro wiederum bei Amazon 45 Prozent günstiger als der UVP ist. Trotzdem gibt es aktuell Händler, die diesen Preis mit gerade mal 99 Euro deutlich unterbieten. Aber wer weiß wie lange, denn Preise sind nicht mehr nur Tagespreise, sondern oft Stundenpreise. Händler beobachten sich sowohl gegenseitig als auch die Konsumenten. Man will einander unterbieten, zugleich aber den Käufer erwischen, wenn er bereit ist, etwas mehr auszugeben. Wie beim digitalen Börsenhandel beobachten dabei ausgefeilte Computer-Algorithmen den Markt und verändern blitzschnell die Preise. Da kann es sich lohnen, sehr früh aufzustehen, um die Preisentwicklung mit dem Vortag zu vergleichen.

Gerne betreiben Händler auch Quersubventionen: Was hier weniger kostet, wird dort aufgeschlagen. Vorsicht auch bei den Preisen für notwendiges Zubehör oder vermeintlich preisgünstige Bundle-Angebote, bei denen die zusätzlich gekauften Produkte im Vergleich zu teuer sein können. Nur etwas für starke Nerven sind die beliebten Countdown-Angebote, bei denen ein vermeintlich günstiger Preis nur einen Tag oder wenige Stunden gültig ist. Nicht vorschnell locken lassen, erst kühl vergleichen, sollte die Losung sein.

Wenig falsch kann man in diesen Tagen mit dem Kauf eines TV-Gerätes machen. Anfang des Jahres waren die Preise zwar wegen Corona-Käufer, dazu Chip- und Display-Knappheit auf dem Weltmarkt deutlich gestiegen. Der Markt hat sich aber seit dem Sommer stabilisiert. Preise sinken nun wieder auf breiter Front. 4K-Auflösung ist Standard. Da 55-Zoll-Displays mittlerweile als Normalgröße gelten, sind die Nachlässe bei 65-Zoll-Geräten oft größer. Riesige 75-Zoll-Geräte von LG oder Hisense gibt es sogar schon für deutlich unter 1000 Euro. Dank der hohen Auflösung ist selbst hier ein Betrachtungsabstand von zwei Metern ausreichend. Einen deutlichen Preisnachlass gibt es bei OLED-Fernsehern.

Organische Leuchtdioden liefern zwar tiefste Schwarzwerte und beste Kontraste, sind aber in hellen Räumen neuen Techniken wie den Quantum-Dots oder Nano-LEDs mit ihrer helleren Hintergrundbeleuchtung unterlegen. Es kommt also auf die Fernsehgewohnheiten an, ob ein günstiger OLED-Fernseher die richtige Wahl ist.

Gegen den allgemeinen Trend bei Unterhaltungselektronik steigen die Umsätze von Spielekonsolen und Games seit Jahren an. November und Dezember sind die Monate mit den höchsten Umsätzen. Da wird der Schnäppchenkauf deutlich schwieriger. Die Playstation 5 hat seit ihrem Erscheinen vor einem Jahr noch kein Verkaufsregal gesehen. Vorbestellungen und kleine Liefermengen sind der Hintergrund. Anbieter im Internet, vor allem bei eBay, sind aber mit Vorsicht zu genießen. Nicht selten sind solche Anzeigen nicht echt. Nach Kauf und Überweisung verschwindet der vermeintliche Händler spurlos. Sicherer ist es da, ein überteuertes Angebot wahrzunehmen.

Sony selbst wollte vor einer Woche einen Werksverkauf via PlayStation Direct auf seiner Website starten, hatte aber technische Probleme. Vielleicht gelingt ihnen ja noch vor Weihnachten ein Neustart. Online-Händler bieten in diesen Tagen immer wieder mal Playstation-5-Bundle an, die aber meist innerhalb kürzester Zeit ausverkauft sind. Es sind also Geduld und Glück nötig.