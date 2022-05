Ein lauer Sommerabend mit Gästen oder Familie – da sollte die Stimmung durch passende Musik gehoben werden. Wir geben Tipps für die flexible Beschallung.

Egal, welcher Lautsprechertyp zum Einsatz kommen soll: Im Außenbereich kommt es nicht auf Stereoeffekte an. Eine Box sollte einen größeren Bereich ausgeglichen beschallen. Daher sind Outdoor-Lautsprecher meist so konstruiert, dass sie im möglichst weiten Winkel Sound abstrahlen. Nutzt man zwei oder sogar mehr solcher Boxen entsteht bei richtiger Platzierung ein Klangraum, bei dem man nicht mehr genau zu sagen weiß, woher die Musik nun eigentlich kommt. Wetterfeste Modelle können dann auch unsichtbar im Gebüsch untergebracht werden.

Mobil und flexibel einsetzbar sind vor allem akkubetriebene Bluetooth-Aktivboxen. Bluetooth: Jedes Smartphone kann als drahtloser Zuspieler dienen. Aktiv: Die Box bringt ihren eigenen Verstärker im Gehäuse mit. Akku: Dank Lithium-Ionen-Speicher kann eine voll geladene Box bei mittlerer Lautstärke mindestens acht bis zehn Stunden in Betrieb sein.

Bis zu zehn Stunden Musik

Kompakt, aber leistungsstark ist die Flip Essential der Lautsprecherspezialisten von JBL. Die Box wiegt knapp unter einem halben Kilo und ist mit 6,4 x 17 x 6,4 cm sehr unauffällig. Dank Spritzwasserschutz verträgt die Box auch einen Regenschauer. Der eingebaute Akku erlaubt es, Musik bis zu zehn Stunden wiederzugeben. Mit zwei der etwa 75 Euro günstigen Boxen lässt sich eine angenehme Rundumbeschallung bewerkstelligen.

Mit praktischem Henkel kommt die Tribit Stormbox Pro daher. Der Bluetooth-Lautsprecher strahlt mit mehreren Lautsprecherchassis mit 360 Grad ab. Der integrierte Subwoofer sorgt für markanten Tiefton. Die Akkulaufzeit beträgt bei mittlerer Lautstärke bis zu 24 Stunden. Dank IP67-Schutz muss die Box auch nicht vor einem Regenschauer gerettet werden.

Konsequenter Rugged-Look

Härtester Belastung bei der Outdoor-Nutzung können spezielle Baustellenradios ausgesetzt werden. Das sind sozusagen Ghettoblaster mit ultrastabilem Gehäuse, die man auch mal draußen im Regen vergessen kann. PerfectPro ist hier einer der erfahrenen Hersteller, der sehr robuste Modelle mit dicken Griffen und gummierten Tasten im Preisbereich zwischen etwa 100 und 300 Euro anbietet. Uns gefiel darüber hinaus ein Modell des deutschen Herstellers Technisat, das Digitradio 230 OD. Das kompakte Akku-Gerät hat einen konsequenten Rugged-Look, ist staub- und wassergeschützt, spielt Musik vom eingebauten UKW- oder DAB+-Radio, lässt sich mit USB-Sticks als Musikspeicher bestücken oder empfängt Soundsignale per Bluetooth. Der Preis von etwa 120 Euro ist mehr als angemessen für das Gebotene an Stabilität und klarem Klang.

Geht es nicht nur um gemütliche Hintergrundberieselung für den Grillabend, weil auch getanzt sein soll, muss die entsprechende Verstärkerleistung her. Hier gibt es einiges an Geräten, die optisch an einen klassischen Bühnenverstärker erinnern, mit denen kleinere Bands ihr Publikum zu beschallen pflegen. Der Leistungsbandbreite sind da kaum Grenzen gesetzt. In der Spitzenklasse angesiedelt ist hier der Rockster des in Berlin beheimateten Herstellers Teufel, der nun in einer verbesserten Version angeboten wird. Der maximale Schalldruck wurde von 115 auf 121 Dezibel aufgebohrt, was jeder Diskothek zur Ehre gereichte. Möglich wird das durch einen eingebauten 440-Watt-Verstärker. Ein Mischpult ist bereits eingebaut. Der riesige Akku versorgt die Powerbox bis zu 20 Stunden lang. Das rot-schwarze Gehäuse ist 58 x 87 x 47 cm groß. Dank Laufrollen und Handgriffen ist der 31,5-Kilo-Lautsprecher immer noch gut zu bewegen. So viel Power kostet derzeit etwa 950 Euro. Mit zwei dieser sehr aktiven Boxen werden aber auch größere Innenräume in Teilzeit-Diskotheken verwandelt. Eie Alternative von Teufel: Mit etwa 600 Euro eine Preis-, aber kaum eine Leistungsklasse niedriger ist der am Schultergurt tragbare Rockster Air angesiedelt.

Wer sich nicht um die Boxen kümmern will und das ganze Jahr zu jeder Tages- und Nachtzeit eine Außenbeschallung wünscht, sollte sich fest installierte Lautsprecher gönnen. Die trotzen auf Grund ihrer aufwendigen Gehäusekonstruktion allen Witterungen. Sie werden in der Regel an der Hauswand oder den Balken einer Überdachung montiert. Bei der Montage sollte aber auf die unsichtbare Verlegung der Kabel geachtet werden; etwas Bohrarbeit ist also einzukalkulieren. Angesteuert werden die Boxen entweder durch eine Musikanlage im Haus oder per Bluetooth.

Gegen Wasserspritzer immun

Eine preisgünstige Lösung für die Festinstallation sind die Marine-Lautsprecher von Herdio. Die sind dank robustem Gehäuse sogar für das raue Wetter auf einem Boot oder die Spritzer im Poolbereich ausgelegt. Die kompakten Boxen sind als 2-Wege-Lautsprecher konstruiert. Die sehr kleine Verstärkereinheit wird separat platziert. Die Musik kann per Bluetooth zugespielt werden. Für den Heimbetrieb ist ein Netzadapter nötig, der die Spannung auf 230 V umwandelt. Ein Paar kostst etwa 60 Euro.

Für die professionelle Dauerinstallation ist die JBL Control 85 M prädestiniert. Der wetterfeste Lautsprecher ist für Ganzjahresbetrieb im Außenbereich entwickelt. Ein Tief- und ein Hochtonlautsprecher sind in dem pilzförmigen Gehäuse untergebracht, Der Schall wird durch den abgerundeten Konus gleichmäßig in alle Richtungen verteilt. Der untere Gehäuseteil lässt sich sogar im Erdreich versenken. Die Passivbox braucht allerdings einen Verstärker als Zuspieler. Der Preis liegt bei etwa 350 Euro.