Über 500.000 Jobs sind in den USA allein im Januar entstanden – eine fantastische Nachricht. An der Wall Street kam sie aber nicht gut an.

Der Leitindex S&P 500 gab nach Veröffentlichung des Arbeitsmarktberichts am Freitag um 0,7 Prozent nach, der Technologie-Index Nasdaq fiel um 1 Prozent. Das klingt seltsam, ist aus Investorensicht