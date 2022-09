Mit der neuen Grundsteuererklärung sollen die Werte von Grundstücken neu bestimmt werden. Auch Gartenanlagen sind betroffen. Die gehören nicht immer zum Grundvermögen.

Bis 31. Oktober haben Eigentümer von Grundstücken, Häusern oder Wohnungen Zeit, ihre Grundsteuererklärung abzugeben. Mit der sollen die Werte von Grundstücken neu ermittelt werden. Die bisherigen Messwerte, mit denen die Grundsteuer erhoben wird, stammen in Westdeutschland aus dem Jahr 1964. Auf dem Gebiet der früheren DDR sogar aus dem Jahr 1935. Da sich die Werte inzwischen stark verändert haben, hat das Bundesverfassungsgericht 2018 eine Reform angemahnt.

Neben bebauten sind auch unbebaute Grundstücke oder Gartenanlagen betroffen. Bei letzteren ist Vorsicht geboten. Während manche Gärten dem Grundvermögen zugeordnet werden, sind andere Anlagen als land- oder forstwirtschaftliche Flächen zu betrachten.

Was gilt bei Gärten?

Gärten, die direkt bei einem Wohnhaus liegen und als dessen Außenbereich genutzt werden, gehören zum Grundvermögen. Wie das Landesamt für Steuern (LfSt) auf Anfrage mitteilt, handelt es sich bei Haus und Garten um eine Bewertungseinheit. Für solche Gärten gilt somit die Grundsteuer B.

Anders sieht es bei Kleingärten aus. Die gelten als land- oder forstwirtschaftliche Fläche und werden in der Regel über die Grundsteuer A abgerechnet. Nur wenn sich ein Gebäude – etwa eine Laube – mit einer überdachten Fläche von mehr als 24 Quadratmeter auf dem Grundstück befindet, wird das Areal mit der Grundsteuer B belastet.

Was sind Kleingärten?

Kleingärten, auch Schrebergärten genannt, gelten nach Angaben des LfSt nur als solche, wenn sie ohne Erwerbsabsicht und zur Erholung genutzt werden. Das heißt, Obst oder Gemüse, das dort angebaut wird, ist nur für den Eigenbedarf bestimmt. Zum Kleingartenland gehören außerdem nur Flächen in einer Anlage, in der mehrere Einzelgärten mit gemeinschaftlichen Einrichtungen zusammengefasst sind. Zu den Einrichtungen können Wege, Spielflächen oder Vereinsheime zählen.

Warum sind Kleingärten als land- oder forstwirtschaftliche Flächen eingestuft?

Laut der Buhl GmbH, einem Entwickler für Software zur Steuererklärung, zählt ein Grundstück zur land- oder forstwirtschaftlichen Fläche, wenn es als Garten genutzt wird oder sich Obstbäume darauf befinden. Das gilt auch bei kleinen Waldstücken.

Dass Kleingärten zur land- oder forstwirtschaftliche Fläche zählen, ist im sogenannten Bewertungsgesetz, Paragraph 240, geregelt. Laut LfSt ist es dabei unerheblich, dass die landwirtschaftlichen Produkte aus dem Garten nicht aus wirtschaftlichen Zwecken angebaut werden.

Wer muss bei einem Kleingarten eine Grundsteuererklärung abgeben?

Der Eigentümer eines Kleingartens, also eine Person, ein Verein oder eine Kommune, ist zur Abgabe einer Grundsteuererklärung verpflichtet. Ein etwaiger Pächter muss nichts unternehmen.