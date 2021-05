Für die Grosskraftwerk Mannheim AG wird die Zeit knapp, um die Weichen für die Nach-Kohle-Ära zu stellen, weil viele Fragen zum Steinkohleausstieg noch offen sind. Der ökologische Umbau der Energieversorgung lahmt.

Meldungen fragwürdigen Inhalts aus der Energiewelt häuften sich zuletzt. „Erstmals mehr als 50 Prozent Anteil der erneuerbaren Energien am Bruttostromverbrauch im ersten Halbjahr 2020“, meldete gerade der Branchenverband BDEW. Ein Grund zum Jubeln? Ja und nein. Zur Wahrheit gehört: Coronabedingt schrumpfte der Stromverbrauch in dieser Zeit gegenüber Januar bis Juni 2019 um fast 6 Prozent, weil die Industrie im zweiten Quartal in die Knie ging.„Rheinland-Pfalz Vorreiter beim Windkraftausbau im ersten Halbjahr“, führte jüngst die Fachagentur Windkraft in Berlin aus. Was erstens nicht korrekt war – in Brandenburg, NRW und Sachsen-Anhalt wurden mehr Windmühlen aufgestellt. Und zweitens lächerlich angesichts von 20 Anlagen im Bundesland mit einer Gesamtleistung von 65,3 Megawatt (MW).

Wenn in den 2030er-Jahren im Mannheimer Steinkohlekraftwerk GKM der letzte Kohleblock vom Netz geht, der seit 2015 produzierende Block 9, fehlen auf einen Schlag über 900 MW. Nicht ganz so viel, 760 MW, haben die beiden bis dahin womöglich noch laufenden Blöcke 6, Baujahr 1993, und 8 (runderneuert 2005) zusammen. Das sehr vorzeitige Aus von Block 9 – kalkuliert ist die Milliarden-Investition auf eine Betriebszeit von 40 Jahren – bedeutet für die drei Eigner RWE, EnBW und MVV, dass sie schlimmstenfalls einen dreistelligen, nicht refinanzierbaren Millionenbetrag abschreiben müssen. Ein politisch determinierter Totalschaden als Folge des Kohleausstiegsgesetzes. Das ist, wenn eine angemessene Kompensation fehlt, kalte Enteignung. Warum es die Braunkohle-Stromer, obwohl deutlich umweltschädlicher, weit weniger hart trifft, mag verstehen, wer will. Die Kohlekommission, die das Gesetz vorbereitete, hatte jedenfalls anderes im Sinn.

Steinkohleverstromung ist für der Energieerzeugung nur noch ein kleiner Faktor

Richtig ist: Die Steinkohle trug mit 6,4 Prozent im ersten Halbjahr nur noch einen geringen Anteil zur Bruttostromerzeugung bei. Die produzierte Menge sackte zum Vorjahr um fast 42 Prozent ab. Doch diese Zahlen sind eine Momentaufnahme. Die Industrie fährt längst wieder hoch – sie ist der größte Stromverbraucher in Deutschland. Zudem, und das ist entscheidend, fehlt es weiterhin an den notwendigen Infrastrukturen, um ein GKM, das einer der Garanten auch für die Fernwärmeversorgung der Region ist, zu ersetzen.

Für ein Gaskraftwerk, das einen Teil der Grundversorgung schultern könnte, tickt die Uhr. Je später es ans Netz ginge, umso geringer fiele die Förderung aus – was die Kalkulation schwierig macht und die Realisierung gefährdet. Dass aufgrund mangelnder Leitungskapazitäten die Gasmengen derzeit nicht ausreichen würden, um im GKM ein modernes Gaskraftwerk zu betreiben, macht einen staunen. Denn Block 6 war ursprünglich ein Gasblock und wurde 2005 auf Steinkohlebetrieb umgebaut.

Der gesamte ökologische Umbau der Stromversorgung lahmt

Die Probleme reichen indes weit über die Region hinaus: Die Stromversorgung in Süd- und Südwestdeutschland benötigt Gleichstromleitungen zur Durchleitung großer Mengen Windstroms aus dem Norden. Gerade entsteht deswegen ein Konverter in Philipsburg auf dem Gelände des Atomkraftwerks, der den Gleich- in Wechselstrom umwandelt. Doch der Leitungsbau verzögert sich, die Projekte hinken Jahre hinter den Zeitplänen hinterher. Das Modell, wie die Energieversorgung Südwestdeutschlands in zehn bis 15 Jahren gesichert sein soll, steht. Es fristgerecht umzusetzen, wird zum Ding der Unmöglichkeit.