Die Verkaufspreise im Großhandel sind im Juni so stark gestiegen wie seit fast 40 Jahren nicht mehr.

Wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte, legten die Großhandelspreise um 10,7 Prozent gegenüber Juni 2020 zu. Eine noch höhere Veränderung hatte es demnach zuletzt im Oktober 1981 in der Folge der zweiten Ölkrise gegeben. Im Vorjahresmonat Juni 2020 war das Preisniveau wegen der Corona-Krise allerdings auch sehr niedrig. Den größten Einfluss auf die Veränderungsrate des Großhandelspreisindex gegenüber dem Vorjahresmonat hatte der Preisanstieg mit Mineralölerzeugnissen (plus 37,7 Prozent). Besonders kräftige Preisanstiege gegenüber dem Vorjahr gab es auch im Großhandel mit Erzen, Metallen und Metallhalbzeug und bei Roh- und Schnittholz.

