Die Corona-Krise hat schwerste Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt in Deutschland. Da, wo Autoindustrie und Tourismus stark sind, war die angemeldete Kurzarbeit im März und April am höchsten. Bundesweit am wenigsten genutzt wurde sie in Ludwigshafen. Dafür haben Forscher eine Erklärung.

Nach Daten der Bundesagentur für Arbeit erreichte das Ausmaß der Kurzarbeit auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie ein historisches Ausmaß. Sie wurde im März und April für gut 10,6 Millionen Beschäftigte, das sind 31,4 Prozent aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, angezeigt – für so viele wie noch nie. In welchem Umfang sie auch genutzt wurde, darüber gibt die am Montag veröffentlichte Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Instituts (WSI) im Auftrag der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung allerdings keine Auskunft.

Auffällig sind erhebliche regionale Unterschiede, auch in der Pfalz. So betrugen die Kurzarbeitsquoten in Germersheim 42,6, in Pirmasens 42,4, in der Stadt Kaiserslautern 38,6 und im Donnersbergkreis 37,3 Prozent – die höchsten Werte in der Pfalz –, während die Quote in Ludwigshafen mit 11,6 Prozent Anteil an allen Beschäftigten den niedrigsten Wert bundesweit markierte. Vergleichsweise wenig Kurzarbeit ist auch in anderen Städten mit starken Chemie- und Pharmaunternehmen angemeldet worden, etwa für den Bayer-Standort Leverkusen (16,2 Prozent). Begründung: Die Chemie- und die Pharmabranche seien durch die Pandemie weit weniger von Auftrags- und Produktionsrückgängen betroffen als der Maschinen- und Kraftfahrzeugbau. So war im März und April an den VW-Standorten Emden (56,0 Prozent) und Wolfsburg (52,2) für mehr als die Hälfte aller dort sozialversicherungspflichtig Beschäftigten Kurzarbeit angezeigt worden. Der Anteil der Metall-, Elektro- und Stahlindustrie an den Anzeigen zur Kurzarbeit sei zwar auch vergleichsweise hoch, aber insgesamt geringer als in der Finanzkrise 2008, hieß es weiter.

Kurzarbeit im Tourismussektor überdurchschnittlich häufig angemeldet

Überdurchschnittlich viel Kurzarbeit sei auch in Fremdenverkehrsregionen angemeldet worden, so die Studie. Besonders hohe Quoten wiesen die Landkreise Breisgau-Hochschwarzwald (41,4 Prozent), Oberallgäu (40,4) und Garmisch-Partenkirchen (35,1) auf. An der Nord- und Ostseeküste traf dies unter anderem auf Wittmund (35,6), Ostholstein (34,7) und Vorpommern-Rügen (35,5) zu.

Die Unterschiede bei der Nutzung der Kurzarbeit zur Überbrückung von wirtschaftlich schwierigen Zeiten ließen sich, neben branchenspezifischen Ursachen, vor allem durch unterschiedliche Wirtschafts- und Beschäftigungsstrukturen erklären. Die Krise habe „viele kleinere Betriebe hart getroffen und die haben schnell mit Kurzarbeit reagiert“, sagte WSI-Autor Helge Emmler dazu. Und: Je stärker der Arbeitsmarkt eines Kreises von der Corona-Krise betroffen sei, desto stärker werde das Instrument der Kurzarbeit genutzt. Das, schlussfolgern die Autoren der Studie, deute auf den bedarfsgerechten Einsatz des Instruments hin.

Arbeitslosigkeit stieg trotz Höchstwerten bei Kurzarbeits-Anzeigen an

Obwohl Kurzarbeit bundesweit in einem bisher nicht gekannten Ausmaß angemeldet wurde, stiegt auch die Arbeitslosigkeit an. Die geringsten Anstiege der Quoten verzeichneten in der Pfalz die Kreise Südwestpfalz und Kusel mit einem Plus von je 0,7 Prozentpunkten. Den höchsten Anstieg der Arbeitslosenquote in ganz Rheinland-Pfalz gab es gegenüber Februar mit einem Plus von 2,1 Prozentpunkten in Pirmasens, den zweithöchsten in der Pfalz in Kaiserslautern (1,7 Prozentpunkte), gefolgt von Frankenthal (1,5), Speyer (1,4) , Ludwigshafen und Neustadt (je 1,3), Landau (1,2), Germersheim, dem Donnersberg- (1,1) und dem Rhein-Pfalz-Kreis (0,8). Im Bundesdurchschnitt betrug die coronabedingte Zunahme der Arbeitslosenquote 1,3 Prozentpunkte.

Die Forscher werteten für die Studie Regionaldaten der Bundesagentur für Arbeit (BA) zur angemeldeten Kurzarbeit aus. Sie dürften deutlich höher sein als die der tatsächlich kurzarbeitenden Beschäftigten. Denn die Unternehmen hätten oft vorsorglich für größere Gruppen Kurzarbeit angemeldet. Regionale Daten zur realisierten Kurzarbeit lägen erst in einigen Monaten vor.